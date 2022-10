Le Pentagone ne voit aucune menace imminente d’« invasion » de Taïwan

Lloyd Austin a déclaré que la Chine tentait d’établir une “nouvelle normalité” autour de Taipei, mais il ne s’attend pas à une attaque à court terme

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a minimisé le risque d’une invasion chinoise de Taïwan, affirmant qu’il ne voyait aucune attaque imminente contre l’île autonome malgré l’escalade des tensions dans la région.

“Je ne vois pas d’invasion imminente”, Austin a déclaré dans une interview à CNN diffusée dimanche. «Ce que nous voyons, c’est que la Chine s’apprête à établir ce que nous appellerions une nouvelle activité normale et accrue. Nous avons vu un certain nombre de franchissements de la ligne médiane du détroit de Taiwan par leurs avions. Ce nombre a augmenté au fil du temps. Nous avons vu plus d’activité avec leurs navires de surface et leurs eaux à Taïwan et aux alentours.

Pékin a intensifié les exercices militaires dans la région et rompu les liens militaires et climatiques avec Washington après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en août. Les responsables chinois ont condamné le voyage, affirmant qu’il portait atteinte à la souveraineté de Pékin sur Taïwan et enhardissait les séparatistes à Taipei. La Chine a juré de reprendre le contrôle de Taiwan, par la force si nécessaire.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis vont approfondir leurs “liens non officiels” avec Taïwan, vice-président

L’interview de CNN a été diffusée un jour après qu’Austin ait décrié la Chine “comportement d’intimidation” dans la région. “Nous sommes profondément préoccupés par le comportement de plus en plus agressif et intimidant de la Chine dans le détroit de Taiwan et ailleurs dans la région”, a-t-il ajouté. Austin a déclaré aux journalistes samedi à Honolulu, où il devait rencontrer ses homologues du Japon et d’Australie.

Lire la suite Les États-Unis ne croient pas que la Russie utilisera des armes nucléaires en Ukraine

Austin a déclaré à CNN que Washington continuerait à travailler avec ses alliés “pour garantir que nous maintenons un Pacifique libre et ouvert.” Il a ajouté que les États-Unis tentaient de rouvrir les canaux de communication militaire avec la Chine

Le chef du Pentagone a également déclaré qu’il ne voyait pas de menace imminente de voir la Russie utiliser des armes nucléaires au milieu de la crise ukrainienne. Il a réprimandé le président russe Vladimir Poutine pour avoir suggéré que de telles armes pourraient être utilisées si le territoire souverain de Moscou était menacé, affirmant “Le radotage nucléaire n’est pas le genre de chose que nous nous attendrions à entendre de la part des dirigeants de grands pays dotés de capacités.”

L’animateur de CNN, Fareed Zakaria, a suggéré que puisque Moscou déclare siennes quatre anciennes régions ukrainiennes du Donbass, les armes fournies par les États-Unis à Kiev sont déjà capables de frapper des zones que Poutine considère comme un territoire russe souverain. Il a demandé si le Pentagone était donc plus enclin à fournir les armes à plus longue portée demandées par l’Ukraine.

Austin a rejeté tout lien entre l’adhésion de la Russie à de nouvelles régions et les plans d’aide américains, affirmant que Washington ne respecterait jamais les référendums publics organisés par les régions qui ont voté pour rejoindre la Russie. Les armes américaines que l’Ukraine utilise déjà, y compris les lance-roquettes HIMARS, permettent à Kiev de frapper des cibles en “presque chaque morceau du territoire ukrainien”, il ajouta.

LIRE LA SUITE: La Chine réagit à la comparaison Ukraine-Taïwan

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que l’Ukraine reprenne rapidement plus de territoire aux forces russes, Austin a déclaré que c’était difficile à prévoir. “Quelle que soit la direction dans laquelle cela ira, nous continuerons à fournir une assistance en matière de sécurité aux Ukrainiens aussi longtemps qu’il le faudra.”