Le Pentagone ne trouve aucune preuve d’extraterrestres, ne l’exclut pas

Un rapport gouvernemental très attendu n’a pas trouvé de preuves que les phénomènes aériens inexpliqués assimilés aux « OVNI » dont les pilotes de la Marine ont été témoins ces dernières années sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais le rapport ne dit pas non plus définitivement qu’ils ne le sont pas, The New York Times et CNN signalé.

Les deux organes de presse ont cité plusieurs responsables anonymes qui auraient été informés du contenu du rapport du gouvernement mais n’auraient pas été autorisés à s’exprimer publiquement. Le New York Times a été le premier à publier des détails sur le rapport qui devrait être rendu public dans les semaines à venir par le Pentagone et la communauté du renseignement américain.

Le gouvernement n’est pas parvenu à une conclusion définitive sur ce que sont ces « objets volants non identifiés », et nombre de leurs qualités restent un mystère, ont déclaré les responsables à CNN et au Times.

Selon le Times, des responsables ont déclaré que le rapport ne pouvait pas lier la plupart des plus de 120 incidents de tels phénomènes au cours des deux dernières décennies à l’armée américaine ou à d’autres technologies gouvernementales avancées.

CNN a rapporté que les découvertes laissent ouverte la possibilité que ces objets volants aient été créés par d’autres pays, comme la Chine ou la Russie.

Le rapport, commandé par le Congrès, a suscité une attention considérable alors que les législateurs et le public spéculent sur ce que le rapport peut révéler sur les objets volants non identifiés.

« Ce qui est vrai, et je suis en fait sérieux ici, c’est qu’il y a – il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont », a déclaré l’ancien président Barack Obama le mois dernier à l’annonce de la commission du rapport.

Un rapport du New York Times de 2017 a révélé que plusieurs pilotes de la Marine avaient vu des ovnis en vol. Le Pentagone a ensuite déclassifié la vidéo des incidents, qui montrait des objets à grande vitesse sans propulsion claire dépassant les jets des officiers.

Selon les responsables cités par le Times comme ayant été informés du rapport, l’accélération et la capacité des objets à changer de direction et à s’immerger restent difficiles à expliquer. La possibilité que les objets soient des ballons météo ou d’autres recherches a été exclue dans au moins certains cas, a rapporté le Times.

La Chine et la Russie ont toutes deux investi massivement dans la technologie hypersonique, a rapporté le Times. Si les objets devaient finalement être chinois ou russes, ce serait une découverte beaucoup plus troublante, a déclaré un responsable à CNN, et cela indiquerait que les pays devancent de loin les États-Unis dans de telles recherches, a rapporté le Times.

Le rapport comprendra également une annexe classifiée, mais des responsables ont déclaré au Times que l’annexe n’inclut toujours pas d’informations liant les phénomènes aux extraterrestres.

