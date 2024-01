Le Pentagone n’a plus d’argent pour l’Ukraine alors qu’il accueille une réunion de 50 alliés sur le soutien à Kiev

WASHINGTON (AP) — Pour la première fois depuis que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a créé le groupe international de soutien à l’Ukraine en avril 2022, les États-Unis accueilleront le rassemblement mensuel d’environ 50 pays sans argent, incapables d’envoyer les munitions et les missiles qui leur sont nécessaires. L’Ukraine doit repousser la Russie.

Alors que en attendant que le Congrès adopte un budget et éventuellement approuver davantage d’argent pour le combat de l’Ukraine, les États-Unis se tourneront vers leurs alliés pour continuer à combler le fossé.

La réunion de mardi se concentrera sur les besoins à long terme, a déclaré lundi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

« Même si nous ne sommes pas en mesure de fournir notre assistance en matière de sécurité pour le moment, nos partenaires continuent de le faire », a déclaré Singh.

La réunion sera virtuelle car Austin se remet toujours à la maison des complications du traitement de cancer de la prostate.

Le Pentagone a annoncé sa dernière aide à la sécurité de l’Ukraine le 27 décembre, un programme de 250 millions de dollars comprenant des obus de 155 mm, des missiles anti-aériens Stinger et d’autres articles très demandés tirés des stocks américains existants.

Les États-Unis n’ont pas été en mesure de fournir des munitions supplémentaires depuis lors, car les fonds nécessaires à la reconstitution de ces stocks sont épuisés et le Congrès n’a pas encore approuvé des fonds supplémentaires.

Plus de 110 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël sont bloqués en raison de désaccords entre le Congrès et la Maison Blanche sur d’autres priorités politiques, y compris une sécurité supplémentaire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Pendant ce temps, la Russie n’a montré aucune volonté de mettre fin au conflit en Ukraine, et lundi, les Nations Unies exclu tout plan de paix soutenu par Kiev et l’Occident.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine plus de 44,2 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis l’invasion russe en février 2022. Sur cette somme, environ 23,6 milliards de dollars ont été retirés des stocks militaires existants et près de 19 milliards de dollars ont été envoyés sous la forme de contrats militaires à plus long terme, pour des articles qui prendre des mois pour se procurer. Ainsi, même si les fonds sont épuisés, certaines armes achetées précédemment continueront d’affluer. 1,7 milliard de dollars supplémentaires ont été fournis par le Département d’État américain sous forme de financement militaire étranger.

Les États-Unis et une trentaine de partenaires internationaux continuent également de former les forces ukrainiennes et ont formé à ce jour un total de 118 000 Ukrainiens dans le monde entier, a déclaré le colonel Marty O’Donnell, porte-parole de l’armée américaine pour l’Europe et l’Afrique.

Les États-Unis ont formé environ 18 000 de ces combattants, dont environ 16 300 soldats en Allemagne. Environ 1 500 combattants supplémentaires sont actuellement en formation.