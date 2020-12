WASHINGTON – Le plus grand fabricant de puces chinois et producteur national de pétrole et de gaz offshore a été ajouté jeudi à une liste noire de présumées sociétés militaires chinoises, a déclaré le Pentagone dans un communiqué en soirée.

Le ministère de la Défense a désigné au total quatre entreprises comme appartenant ou contrôlées par l’Armée populaire de libération.

Semiconductor Manufacturing International Corp.

China National Offshore Oil Corp.

China Construction Technology Co. Ltd.

China International Engineering Consulting Corp.

Les quatre entreprises supplémentaires ajoutées jeudi portent le nombre total d’entreprises sur la liste noire à 35.

Les responsables américains se plaignent depuis longtemps que les entreprises chinoises sont redevables à la République populaire de Chine et collectent des informations sensibles au nom de l’Armée populaire de libération. Le Parti communiste chinois a précédemment déclaré qu’il ne se livrait pas à l’espionnage industriel.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à la demande d’interrogation de CNBC.

Cette décision aggravera probablement les tensions entre les deux plus grandes économies du monde et s’ajoutera à la liste des problèmes géopolitiques urgents qui attendent le président élu Joe Biden.

En septembre, le Pentagone a déclaré qu’il tenait des discussions sur la question de savoir si le SMIC devrait être ajouté à la liste des entités du département du Commerce, ce qui empêche essentiellement ces entreprises de recevoir des produits spécifiques fabriqués aux États-Unis.

Le même mois, le Département américain du commerce a informé certaines entreprises qu’elles devaient obtenir une licence avant de fournir des biens et services au SMIC après avoir conclu qu’il y avait un « risque inacceptable » que les équipements qui lui étaient fournis puissent être utilisés à des fins militaires. Le SMIC s’appuie fortement sur les fournisseurs américains.

Le SMIC est considéré comme un acteur majeur dans les efforts de la Chine pour stimuler son industrie nationale des semi-conducteurs, une ambition qui a été accélérée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Imposer des contrôles à l’exportation au SMIC aurait un impact sur les entreprises américaines qui vendent des technologies de fabrication de puces aux fabricants chinois.