Le Pentagone met en garde contre les perturbations alors que l’armée et les Marines manquent tous deux de leaders confirmés pour la première fois

WASHINGTON (AP) – Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a averti que la préparation et la rétention des troupes étaient menacées alors que le chef de l’armée démissionnait vendredi, laissant les deux forces de combat terrestres de l’armée sans dirigeants confirmés par le Sénat pour la première fois de l’histoire.

S’exprimant lors d’une cérémonie à Joint Base Myer-Henderson Hall, Austin a déclaré que l’incapacité du Sénat à confirmer les nouveaux dirigeants des services perturbe la force et pourrait avoir un impact sur les relations avec les alliés et les partenaires du monde entier.

La confirmation du prochain chef de l’armée et du commandant de la marine fait partie des plus de 300 nominations militaires bloquées par le sénateur de l’Alabama Tommy Tuberville, un républicain, en raison de la politique du Pentagone de payer les frais de déplacement lorsqu’un membre du service doit sortir de l’État pour se faire avorter. ou d’autres soins de reproduction.

« Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire du ministère de la Défense, deux de nos services fonctionneront sans leadership confirmé par le Sénat », a déclaré Austin. « Les grandes équipes ont besoin de grands leaders, et c’est essentiel pour maintenir toute la puissance de la force de combat la plus meurtrière au monde. »

Le général de l’armée James McConville prend sa retraite et le général Randy George, l’actuel vice-chef a été nommé pour devenir le prochain chef du service. Vendredi, George est devenu le chef par intérim. De même, le général de marine Eric Smith a été nommé pour être le prochain commandant, mais il occupe maintenant un poste intérimaire car il n’a pas été confirmé.

Les deux peuvent servir de chefs « par intérim », mais ne peuvent rien faire qui supposerait une confirmation. En conséquence, ils ne peuvent pas emménager dans les résidences principales ou les bureaux, ni émettre des directives de planification formelles, ce qui est traditionnel pour un nouveau dirigeant. Et les responsables ont également averti qu’il existe certaines autorités, y compris certains pouvoirs budgétaires, qui ne passent pas aux dirigeants par intérim.

« Nous avons besoin de ces dirigeants en place pour assurer l’état de préparation de notre force », a déclaré la secrétaire de l’armée Christine Wormuth, s’exprimant lors de la cérémonie. « Et nous devons mettre fin à toute cette incertitude pour nos familles de militaires. » Elle a noté que les officiers et leurs familles sont dans l’incertitude, attendant de voir s’ils déménageront ou non vers de nouvelles bases, états et emplois.

Dans un récent commentaire, Tuberville a déclaré qu’il appartenait aux démocrates de planifier les votes sur les nominations. « Je n’empêche personne d’être confirmé, et je n’empêche personne de voter. Les démocrates pourraient simplement soumettre ces nominations à un vote, mais ils ne le veulent clairement pas », a-t-il déclaré.

Les démocrates ont déclaré que procéder à des votes individuels sur chacune des nominations prendrait des mois et ferait perdre un temps précieux dont le Sénat a besoin pour traiter d’autres questions. Dans le passé, les sénateurs votaient régulièrement en masse sur un grand nombre de nominations et procédaient plus rarement à des votes individuels sur celles qui étaient moins susceptibles de faire l’unanimité.

Smith a abordé la question dans une lettre à la force jeudi, exposant la nécessité pour le Corps de poursuivre ses efforts de modernisation et des programmes plus larges pour améliorer la guerre.

« Jusqu’à ce que le Sénat confirme notre 39e commandant, ces conseils serviront de point de référence », a déclaré Smith. « Je ne peux pas prédire combien de temps ce processus peut prendre, mais attendre n’est pas une option pour les Marines, nous allons donc partir en équipe – comme nous le ferions au combat. »

Tuberville a bloqué les efforts visant à faire voter par le Sénat toutes les nominations aux postes militaires supérieurs parce qu’il n’est pas d’accord avec la politique de rémunération des déplacements. Et le congrès est maintenant en vacances d’été, ce qui signifie qu’il n’y aura aucune action sur les emplois pendant des semaines.

L’amiral Michael Gilday, chef des opérations navales, quittera ses fonctions lundi. Adm. Lisa M. Franchetti, l’actuelle vice-chef, a été nommée pour prendre la relève.

Pour compliquer davantage les choses, le général de l’armée de l’air CQ Brown a été nommé pour devenir le prochain président des chefs d’état-major interarmées, lorsque le général de l’armée Mark Milley partira, comme l’exige la loi, le 30 septembre. L’actuel vice-président, Adm. Christopher Grady, serait président par intérim.

Brown, dont le mandat en tant que chef de l’Air Force dure encore un an, restera à ce poste. Le général David Allvin a été nommé pour être le prochain chef de l’Air Force, si Brown prend le poste de président.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press