Le Pentagone met en doute la revendication d’un missile iranien — RT World News

L’armée américaine est “sceptique” face aux informations selon lesquelles Téhéran a développé une arme hypersonique

Le Pentagone dit qu’il doute des affirmations de l’Iran selon lesquelles il a développé une arme hypersonique, a déclaré un porte-parole aux journalistes. Un haut commandant iranien a rapporté la réalisation la semaine dernière.

« Nous avons vu les rapports revendiqués et sortant d’Iran. Nous restons sceptiques quant à ces rapports », L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré jeudi, interrogée sur les informations parues dans les médias iraniens. Elle a ajouté que l’armée américaine surveillait “tout développement ou prolifération de technologies de pointe provenant de l’Iran ou de systèmes de missiles.”

L’affirmation selon laquelle Téhéran possède désormais un projectile capable de se déplacer à une vitesse hypersonique – généralement définie comme plus de cinq fois la vitesse du son – est venue d’Amir Ali Hajizadeh, le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Il a déclaré aux journalistes que le nouveau missile balistique était conçu pour percer les systèmes de défense aérienne ennemis et pouvait manœuvrer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’atmosphère, mais n’a fourni aucun autre détail. Il a également déclaré que la technologie pour intercepter l’arme ne serait pas développée avant au moins plusieurs décennies.

Washington a imposé un certain nombre de sanctions à l’Iran et à des responsables directement liés au développement et aux tests de sa technologie de missile. Les États-Unis prétendent qu’il constitue une menace pour la stabilité régionale.

Téhéran vante son arsenal de divers types de missiles comme moyen de dissuasion contre une éventuelle agression des États-Unis ou de l’un de ses alliés régionaux comme Israël.