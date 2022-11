Le Pentagone menace de “la fin du régime de Kim”

Les États-Unis ont averti que l’utilisation d’armes nucléaires par la Corée du Nord signifierait la fin de son gouvernement

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou ses alliés par la Corée du Nord “est inacceptable et conduira à la fin du régime de Kim.” Alors que les États-Unis et la Corée du Sud organisent des exercices militaires, Pyongyang a lancé des centaines de projectiles, dont un missile balistique intercontinental.

Austin a livré son avertissement dans un communiqué conjoint avec le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup, expliquant que les États-Unis défendraient la Corée du Sud “utilisant toute la gamme de [its] les capacités de défense, y compris les capacités de défense nucléaire, conventionnelle et antimissile et les capacités non nucléaires avancées ».

Dans le document, publié après une rencontre avec Lee, Austin “a noté que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires, y compris l’utilisation d’armes nucléaires non stratégiques, est inacceptable et entraînera la fin du régime de Kim.”

Lire la suite La Corée du Nord dénonce une “horrible” erreur des États-Unis

Pendant ce temps, la stratégie de défense nationale des États-Unis, publiée la semaine dernière, stipule que la stratégie de Washington pour la Corée du Nord reconnaît “Il n’y a aucun scénario dans lequel le régime de Kim pourrait utiliser des armes nucléaires et survivre.”

Les forces armées américaines et sud-coréennes participent depuis dimanche à des exercices militaires conjoints, impliquant des centaines d’avions et des milliers de soldats des deux pays. La Corée du Nord considère ces exercices comme des provocations et des préparatifs d’invasion.

La Corée du Nord, qui a intensifié ses essais de missiles ces derniers mois, a répondu aux exercices en tirant mercredi une centaine d’obus d’artillerie et six missiles balistiques dans la mer entre la péninsule coréenne et le Japon. La République populaire démocratique de Corée a également testé un missile balistique intercontinental jeudi matin, son premier test de ce type depuis 2017.

Les États-Unis ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en réponse et ont prolongé leurs exercices militaires en cours au-delà de leur fin prévue vendredi. Pyongyang a appelé cela un “grosse erreur” Et un “décision irresponsable”.