Le Pentagone lance un avertissement sur les “capacités” spatiales de la Chine

Le commandement spatial américain se concentre sur le défi posé par Pékin, a déclaré le chef de l’agence

Les avancées continues de la Chine dans l’espace menacent la position de Washington dans ce domaine, a averti le chef du Commandement spatial américain (SPACECOM).

Le général d’armée James H. Dickinson a déclaré vendredi à l’Asia Pacific Media Hub que les actions de Pékin sont le plus grand défi auquel l’agence est confrontée, et a appelé les alliés américains à prendre une “position unifiée” sur la question.

“Ils continuent de construire et de développer des capacités qui, très franchement, mettent en danger la plupart de nos actifs dans le domaine spatial”, a-t-il déclaré aux journalistes via une liaison vidéo depuis Hawaï.

Dickinson a décrit les progrès réalisés par la Chine dans ce domaine comme “vraiment… une avancée… dans leurs capacités.”

Ses commentaires sont intervenus moins d’une semaine après le retour réussi de trois astronautes chinois de l’orbite dimanche dernier. Ils avaient passé environ six mois à bord de la station orbitale Tiangong du pays dans le cadre de la mission Shenzhou-14.

Jeudi, Pékin a également déclaré qu’il envisageait d’étendre sa station orbitale, qui a reçu son dernier troisième module pas plus tard que le mois dernier. La Chine a commencé à travailler sur sa propre station spatiale en 2011, lorsqu’elle a été interdite de la Station spatiale internationale (ISS) et que Washington a empêché la NASA de travailler avec Pékin.

La Chine a toujours soutenu que son programme spatial est uniquement pacifique. Cependant, selon Reuters, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont été alarmés par les activités chinoises dans ce domaine, y compris le test de tir d’un missile anti-satellite en 2007.

Selon Dickinson, de tels tests et technologies pourraient encombrer l’espace avec des débris.

Le général a également averti que la Chine considère l’espace “un élément très important non seulement pour leur environnement économique ou économique mondial, mais aussi pour l’environnement militaire.” L’armée américaine “continue de surveiller cela de très près alors qu’ils continuent d’augmenter leurs capacités”, a ajouté le chef de SPACECOM.

Le Commandement spatial américain, ainsi que le Commandement indo-pacifique américain, se concentrent désormais sur le défi posé par la Chine, a déclaré Dickinson. Il a ajouté qu’un « Une position unifiée des alliés et des partenaires est essentielle » face à ce qu’il a appelé “la coercition et la subversion” qui soi-disant menacent “ordre basé sur des règles” dans la région Indo-Pacifique et au-delà.

Pékin n’a pas encore commenté les propos du général.