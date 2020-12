WASHINGTON (AP) – Le Pentagone a nommé deux alliés proches du président Donald Trump, Corey Lewandowski et David Bossie, à un conseil consultatif de la défense, poursuivant une purge post-électorale dans les dernières semaines de l’administration.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, qui a été installé par Trump le 9 novembre après avoir limogé le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, a déclaré vendredi dans un communiqué écrit que neuf membres du Defense Business Board avaient été remplacés par la nomination de 11 membres. nouveaux membres.

Lewandowski et Bossie sont parmi les partisans les plus virulents de Trump. Les neuf autres personnes nommées sont Henry Dreifus, Robert McMahon, Cory Mills, Bill Bruner, Christopher Shank, Joseph Schmidt, Keary Miller, Alan Weh et Earl Matthews.

«Ces personnes ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs et ont fait preuve de leadership qui servira bien notre ministère et notre nation», a déclaré Miller. Il a également déclaré que les neuf personnes démises du conseil avaient occupé des «postes expirés», bien que cela n’ait pas été expliqué. La charte du conseil dit que les membres sont nommés pour des mandats allant de un à quatre ans, avec des renouvellements annuels.

La charte du conseil stipule que les membres doivent posséder «une solide expérience en matière de jugement et de sens des affaires dans la direction ou la gouvernance de grandes entreprises ou organisations complexes du secteur privé et une riche expérience commerciale mondiale de haut niveau dans les domaines de la direction générale et de la gouvernance d’entreprise. , audit et finances, ressources humaines, économie, technologie ou santé. »

Le rôle du Defence Business Board, créé en 2002, est de fournir au secrétaire à la défense et au secrétaire adjoint à la défense des conseils et des recommandations indépendants sur la gestion globale du Département de la Défense, les processus opérationnels et la gouvernance du point de vue du secteur privé.

Lewandowski était le premier des trois directeurs de campagne de Trump en 2016, et lui et Bossie étaient des habitués de la campagne électorale avec Trump cette année.

Bossie a été recruté dans le cadre d’un remaniement de l’équipe de campagne de 2016 pour aider Trump à vaincre Hillary Clinton. Il est brièvement tombé en disgrâce auprès des assistants de Trump à cause de son implication dans des groupes politiques qui cherchaient à collecter des fonds au nom de Trump mais n’ont pas profité à sa campagne de réélection. Il a retrouvé son chemin dans l’orbite de Trump plus tôt cette année grâce à sa vigoureuse défense du président.

L’écrivain d’Associated Press Zeke Miller a contribué à ce rapport.