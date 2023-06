Le ministère de la Défense a déclaré qu’il ne pouvait pas corroborer la disparition d’au moins 16 véhicules M2 Bradley en Ukraine

L’armée américaine a refusé de confirmer la destruction de véhicules blindés de fabrication américaine lors de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie. La déclaration est intervenue après que Moscou a publié des vidéos de véhicules de combat d’infanterie M2 Bradley carbonisés abandonnés par les troupes de Kiev.

« J’ai vu les rapports mais je ne peux pas corroborer certaines des vidéos et des images qui en découlent », L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré aux journalistes mardi. « Je ne serais tout simplement pas en mesure de confirmer les rapports .. du moins ce que nous voyons de [the] Les Russes. »

L’annonce de mardi que les États-Unis enverront davantage de véhicules blindés Bradley et Stryker à Kiev – dans le cadre d’un paquet de 325 millions de dollars tiré des stocks du Pentagone – n’était pas une réponse aux pertes sur le champ de bataille mais planifiée à l’avance, a insisté Singh.

« Quelque chose qui est entré dans nos calculs lorsque nous avons fourni cet équipement aux Ukrainiens, c’est qu’il pourrait y avoir des pertes et des dommages sur le champ de bataille à mesure que le combat se poursuit », dit-elle.

Le mois dernier, le Pentagone et le Département d’État ont rejeté les preuves photographiques et vidéo de l’équipement fourni par les États-Unis utilisé par l’Ukraine pour attaquer la région russe de Belgorod, car « images floues sur les réseaux sociaux. »

Les premières images des Bradley détruits sont apparues le 9 juin, montrant du matériel identifié plus tard comme appartenant à la 47e brigade mécanisée séparée d’Ukraine. En plus de plusieurs Bradley, les photos et vidéos montraient un char Leopard 2 de fabrication allemande assommé. Une nouvelle vidéo a fait surface mardi, montrant des soldats russes récupérant l’armure de fabrication occidentale.

Selon le site Web néerlandais de suivi des armes Oryx, l’Ukraine a perdu quatre Leopard 2 réguliers et trois de déminage, ainsi que 16 Bradley.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi à un groupe de correspondants de guerre russes que l’Ukraine avait perdu « au moins 160 chars et 360 véhicules blindés » lors de sa récente contre-offensive.