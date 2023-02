Le Pentagone immobilise un avion après avoir réévalué le risque de crash – médias

L’armée américaine aurait prévu une refonte de l’embrayage pour son tiltrotor V-22 Ospreys, des mois après avoir conclu qu’ils pouvaient voler en toute sécurité

Un nombre non divulgué de giravions V-22 Osprey de l’armée américaine a été immobilisé pour des raisons de sécurité, alors que le Pentagone s’efforce de résoudre un problème de panne d’embrayage, a déclaré samedi un responsable de la défense non identifié à Military.com et à d’autres médias.

“Cette recommandation est basée sur une augmentation progressive des engagements d’embrayage dur et une analyse technique en cours,” a déclaré la source. Le responsable a refusé de dire combien d’avions ont été touchés ou combien de temps ils devraient être hors service.

L’ordre d’arrêt concerne les V-22 Ospreys qui ont dépassé un certain nombre d’heures de vol – le responsable ne dirait pas combien – et ces unités seront temporairement réparées en remplaçant une pièce qui a été jugée sujette à une défaillance précoce. Une refonte complète du système d’embrayage de l’avion est en cours pour fournir une solution permanente.

Il s’agit d’un “ensemble de fourreau d’entrée” qui relie les moteurs du V-22 à sa boîte de vitesses. La pièce peut causer “engagement dur de l’embrayage” en cas de panne, ce qui rend difficile pour les pilotes d’équilibrer la puissance entre les deux moteurs de l’Osprey. Un aviateur a raconté à Military.com son expérience d’un tel échec, qui “tout a fait exploser” dans la boîte de vitesses, déversant des seaux d’huile et forçant un atterrissage d’urgence.

Un V-22 s’est écrasé en mars dernier en Norvège, tuant les quatre Marines américains qui se trouvaient à bord. Cinq Marines ont également été tués lorsque leur Osprey s’est écrasé près de Glamis, en Californie, en juin dernier. Les précédents accidents d’Osprey qui ont tué ou blessé des militaires américains se sont produits en Australie et en Syrie en 2017, au Japon en 2016 et à Hawaï en 2015.

Le Pentagone n’a pas lié ces victimes spécifiquement à l’engagement de l’embrayage dur, mais l’échec a été confirmé dans au moins quatre incidents depuis 2017, dont deux plus tôt cette année.

Le tiltrotor V-22 est un avion hybride, offrant l’utilité d’un hélicoptère qui peut décoller et atterrir verticalement, ainsi que la vitesse plus élevée et la plus longue portée d’un avion à turbopropulseur. Coûtant environ 70 millions de dollars par unité, c’est le principal avion de soutien d’assaut du Corps des Marines des États-Unis, et il est également utilisé par la Marine et le Commandement des opérations spéciales de l’Armée de l’air (AFSOC).

L’AFSOC a autorisé ses Ospreys à reprendre leurs activités après un examen de sécurité de deux semaines en août. Des alliés américains, dont Israël et le Japon, ont acheté des V-22. L’escadron de la Maison Blanche aurait utilisé des Ospreys pour transporter des membres du personnel et des journalistes lors de voyages au cours desquels ils suivraient l’hélicoptère du président.