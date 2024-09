Le Pentagone « furieux » contre Israël suite à l’attaque de Nasrallah – médias — RT World News

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, aurait « perdu la tête » lors d’un appel téléphonique avec son homologue israélien.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, était « furieux » avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant lorsqu’il a appris au dernier moment qu’Israël était sur le point d’assassiner le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, a rapporté le Jerusalem Post.

Nasrallah a été tué vendredi dans une frappe aérienne israélienne massive contre son complexe souterrain à Beyrouth. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé que 20 officiers supérieurs du Hezbollah avaient été tués aux côtés de Nasrallah, tandis que le nombre de victimes civiles reste incertain.

Les États-Unis ont immédiatement nié tout rôle dans cette frappe. Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait « aucune connaissance » qu’Israël préparait l’attaque, tandis qu’Austin a déclaré aux journalistes qu’il avait « pas d’avertissement préalable » et n’a parlé qu’à Gallant « alors que l’opération était en fait déjà en cours. »

Citant des sources anonymes, le Jerusalem Post a affirmé dimanche qu’Austin était « furieux » en raison du manque de préavis que Gallant lui a donné. Austin et Gallant se sont parlé au téléphone plus de 125 fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas l’année dernière, indique le journal, ajoutant que le chef américain de la Défense « essentiellement, je l’ai perdu avec Gallant à cause du meurtre de Nasrallah et du court préavis fourni. »















« Nasrallah était un méchant, mais il est frustrant que les Israéliens fassent cela sans nous consulter et nous demandent ensuite de faire le ménage lorsqu’il s’agit de dissuader l’Iran. » » a déclaré samedi un responsable américain anonyme au site d’information Axios. Selon des sources d’Axios, Gallant a demandé à Austin de faire des déclarations publiques pour dissuader l’Iran de lancer une attaque de représailles contre Israël après la mort de Nasrallah.

Quoi qu’Austin ait dit à Gallant en privé, il s’est scrupuleusement conformé à cette demande. Dans le cadre d’un autre appel téléphonique avec Gallant samedi, le Pentagone a déclaré qu’Austin « a souligné que les États-Unis sont déterminés à empêcher l’Iran et ses partenaires et mandataires soutenus par l’Iran d’exploiter la situation ou d’étendre le conflit. »

« Le secrétaire d’État a clairement indiqué que les États-Unis restaient déterminés à protéger les forces et les installations américaines dans la région et qu’ils étaient déterminés à défendre Israël. » la lecture a continué.

Nasrallah a été tué quelques heures seulement après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une proposition de cessez-le-feu rédigée par les États-Unis et la France, qui appelait Israël à suspendre ses attaques contre le Liban pendant 21 jours afin de permettre des pourparlers entre Jérusalem-Ouest et le Hezbollah. Selon des responsables américains et occidentaux, Netanyahu avait accepté la proposition quelques jours plus tôt, avant de faire brusquement marche arrière et de promettre de continuer à frapper le Liban. « de toute sa force. »

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis étaient au courant des attaques par téléavertisseur d’Israël – Lavrov

Moins d’une semaine avant la mort de Nasrallah, des milliers de téléavertisseurs et de talkies-walkies utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé simultanément à travers le Liban, tuant au moins 37 personnes et en blessant plus de 3 000, dont beaucoup de femmes et d’enfants. L’opération de sabotage est largement considérée comme l’œuvre des services de renseignement israéliens du Mossad, mais comme pour la frappe aérienne qui a tué Nasrallah, les États-Unis ont affirmé qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable de ce plan ni n’y étaient impliqués.