L’évêque Garrison prend la parole lors d’un rassemblement «Personne n’est au-dessus des lois» pour protester contre l’ingérence du président de l’époque Trump dans l’enquête de l’avocat spécial le 8 novembre 2018 à Washington, DC. | Larry French / Getty Images pour MoveOn

L’évêque Garrison, assumant un nouveau rôle, conseillera directement le secrétaire à la Défense Lloyd Austin sur les questions de diversité et d’inclusion.

Le Pentagone est sur le point de demander à son premier assistant de conseiller directement le secrétaire à la Défense sur les questions de diversité dans l’armée – y compris la suppression du fléau de la suprématie blanche des rangs.

Selon deux sources proches de la nomination, l’évêque Garrison débutera la semaine prochaine en tant que conseiller principal du secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour le capital humain, la diversité, l’équité et l’inclusion. Les deux sources ont déclaré que Garrison relèverait uniquement du chef du Pentagone.

La nomination n’a pas encore été annoncée et la portée du poste n’a pas encore été entièrement définie car il s’agit d’un nouveau poste. Mais Garrison, un diplômé de West Point qui a effectué deux tournées en Irak et a conseillé la campagne présidentielle d’Hillary Clinton sur la politique étrangère, conseillera probablement Austin sur l’amélioration de la diversité au Pentagone, la lutte contre les agressions sexuelles et la confrontation avec les suprémacistes blancs et les extrémistes nationaux en uniforme.

Le ministère de la Défense dispose déjà d’un bureau pour la diversité, l’équité et l’inclusion. Mais avoir un haut fonctionnaire avec un accès direct à Austin pour gérer ces mêmes problèmes augmente leur importance au Pentagone. Austin s’entoure de conseillers principaux pour nombre de ses principales priorités, dont une pour la politique chinoise.

La nomination de Garrison, un homme noir, souligne l’accent mis par l’administration Biden sur la diversité dans tout le gouvernement.

En janvier, par exemple, le président Joe Biden a signé un décret annulant l’interdiction de l’ancien président Donald Trump sur les membres des services trans dans l’armée. C’est le genre de décision que Biden, Austin et d’autres ont promis.

Lors de sa confirmation d’être secrétaire à la Défense, Austin – maintenant le premier chef du Pentagone noir – a déclaré aux législateurs s’il était confirmé: « Je me battrai dur pour éradiquer les agressions sexuelles, pour débarrasser nos rangs des racistes et des extrémistes, et pour créer un climat où tout le monde conviendra. et la volonté a la possibilité de servir ce pays avec dignité.

Et lors de sa visite au Pentagone cette semaine, Biden a rendu hommage aux Noirs américains qui ont servi dans l’armée pendant des décennies. Il y a « une longue histoire de Noirs américains qui se battent pour ce pays », a déclaré Biden, « même lorsque leurs contributions ne sont pas toujours reconnues ou honorées de manière appropriée. »

Garrison n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du Pentagone n’a pas nié la nomination imminente de Garrison, mais a déclaré: «L’évêque Garrison n’est pas, pour le moment, un employé du DoD, nous ne ferons donc aucun commentaire à ce sujet.» Le porte-parole a ensuite déclaré: «Nous prévoyons de mettre à jour la liste des fonctionnaires qui prêtent serment au début de chaque semaine.»

Le Pentagone a beaucoup de travail à faire sur la diversité

Après les manifestations nationales déclenchées par le meurtre de George Floyd l’été dernier, le Pentagone – comme d’autres institutions gouvernementales – a commencé à accorder plus d’attention aux questions de diversité.

En juillet 2020, le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, a déclaré ce que beaucoup savaient depuis longtemps: «Nous, les militaires, ne sommes pas à l’abri de la discrimination, des préjugés et des préjugés» et a annoncé certaines mesures pour résoudre ces problèmes. Entre autres choses, ils ont inclus l’interdiction effective du drapeau confédéré des installations militaires. Cependant, Esper a continué à élever, pour la plupart des hommes blancs, des postes de pouvoir, même après les soulèvements pour injustice raciale.

Il semble que le Pentagone d’Austin prend plus au sérieux les problèmes de diversité, même s’il a encore beaucoup de travail à faire.

Comme l’a noté le New York Times, environ 43% des militaires sont des minorités, mais seuls deux des 41 postes militaires les plus élevés sont occupés par des Noirs. En fait, 36 de ces 41 postes de direction sont occupés par des hommes blancs.

De plus, l’insurrection du Capitole le 6 janvier a mis en vedette un nombre démesuré de vétérans dans la foule attaquante. Ashli ​​Babbitt, l’émeutier croyant QAnon qui a été tué par balle en essayant de s’introduire dans le bureau de la présidente Nancy Pelosi, avait servi dans l’armée de l’air.

Les responsables du Pentagone sont conscients que les suprémacistes blancs et les extrémistes servent actuellement en uniforme, bien qu’ils s’empressent de noter que la majorité des troupes n’attribuent pas à des idéologies haineuses. Pourtant, Austin a annoncé le 3 février un «stand down» de 60 jours à l’échelle de la force afin que les chefs militaires puissent discuter de ces questions avec les troupes.

C’est un début, disent les analystes et les experts, mais pour beaucoup, ce n’est pas suffisant.

«Un stand down n’est pas une solution. C’est un espace réservé qui donne aux responsables de la défense le temps de trouver de vraies solutions », a écrit Jeff Schogol du site d’information militaire Task & Purpose. «Il sera quasiment impossible pour les hauts dirigeants de maîtriser le problème des extrémistes dans l’armée tant que le département de la Défense dispose de si peu de données sur le nombre de militaires qui ont des liens avec des groupes terroristes nationaux.

Et le Pentagone a également du mal à suivre le nombre d’agressions sexuelles déposées par des civils, selon le Government Accountability Office cette semaine. Au cours des exercices 2015 et 2019, seulement 3% des 12500 cas estimés ont été enregistrés, indique le rapport. Et en ce qui concerne les agressions sexuelles au sein des forces armées, le dernier rapport officiel de l’exercice 2019 a révélé 7825 cas signalés, soit une augmentation de 3% par rapport à la période précédente.

L’espoir est que Garrison puisse aider Austin à améliorer ces problèmes et d’autres, car le Pentagone doit élever les minorités qualifiées à plus de postes de pouvoir et empêcher les extrémistes de porter l’uniforme. S’il ne peut pas, l’armée américaine continuera à lutter contre des problèmes qu’elle n’a pas résolus depuis longtemps.