Le groupe qui dirige cet effort comprend des responsables de tout le Pentagone, y compris les bureaux des acquisitions et de la politique, ainsi que les forces armées. Ils cherchent à reproduire les efforts d’une autre équipe de responsables de la Défense et du Département d’État qui travaille sur l’aide militaire à l’UkraineSelon les sources, l’un d’eux, un responsable de l’administration, a accordé l’anonymat pour parler de questions internes qui n’ont pas été annoncées. L’existence du groupe n’a pas été signalée auparavant.

Ce nouvel effort est le dernier signe de l’urgence de l’administration lorsqu’il s’agit d’armer Israël, et donne également un premier aperçu du défi auquel les États-Unis sont confrontés alors qu’ils accélèrent la production d’armes et d’équipements pour deux guerres à l’étranger en même temps.

Israël a déjà utilisé plus de 8 000 munitions de précision, et avec le Hezbollah qui se profile à sa frontière nord et la guerre qui ne montre aucun signe de fin, le gouvernement est impatient de se réapprovisionner.

Bon nombre de ces mêmes munitions sont également essentielles aux plans de guerre américains dans l’Indo-Pacifique et ailleurs et ont été expédiées en Ukraine au cours de l’année écoulée.

La nécessité de transporter des fournitures pour les guerres en Ukraine et en Israël crée un « point d’inflexion » pour l’industrie de défense américaine, a déclaré Dak Hardwick, vice-président des affaires internationales de l’Aerospace Industries Association, un groupe professionnel de l’industrie.

« Il n’y a pas eu un seul moment au cours des 30 dernières années où deux véritables conflits se sont produits en même temps, avec un troisième potentiel dans trois régions différentes du monde », a-t-il déclaré, faisant référence à une potentielle invasion chinoise de Taiwan. .

Moins d’un jour après l’attaque initiale du Hamas contre Israël, l’administration Biden a déclaré aux législateurs qu’Israël avait désespérément besoin de plus d’intercepteurs pour son système de défense aérienne Iron Dome, ainsi que d’obus d’artillerie et de munitions à guidage de précision.

Alors que l’Ukraine mène un type de guerre différent de celui d’Israël, les deux pays attendent des États-Unis des armes. Il s’agit notamment d’obus d’artillerie de 155 mm, ainsi que de bombes aériennes de petit diamètre, de munitions d’attaque directe conjointe et de missiles Hellfire, des demandes qui ne feront qu’augmenter. alors que les deux guerres se poursuivent et que les États-Unis continuent de se préparer à tout affrontement potentiel avec la Chine.

Compte tenu de ces priorités concurrentes, il est grand temps pour les dirigeants du Pentagone d’avoir un « premier souper » avec les dirigeants de l’industrie pour parler franchement de ce qui peut être fait pour augmenter la production afin de réapprovisionner les entrepôts militaires américains, a déclaré Josh Kirshner, directeur général de Beacon Global Strategies. une société de conseil en sécurité nationale.

L’idée est un renversement du le tristement célèbre «dernier repas» Un dîner-réunion organisé par Les Aspin, alors secrétaire à la Défense, avec des sous-traitants de la défense en 1993, les avertissait que d’importantes coupes budgétaires étaient à venir et les exhortait à consolider leurs activités.

« Il y a de la frustration des deux côtés, car le DoD et l’industrie semblent s’éloigner l’un de l’autre », a déclaré Kirshner. « Nous devons trouver un moyen de mettre l’industrie de la défense sur le pied de guerre, même si les troupes américaines ne sont pas en guerre. Ce n’est pas quelque chose pour lequel le système est conçu, mais il doit changer si nous voulons vraiment soutenir nos partenaires.

Alors que les responsables du ministère de la Défense, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, affirment que les États-Unis peuvent gérer l’Ukraine et Israël en même temps, il existe un scepticisme croissant quant à la capacité de la base à suivre le rythme, en particulier lorsque la demande ukrainienne met déjà le système à rude épreuve.

Les experts ont prévenu que ce problème allait survenir, voire déjà. En janvier, Seth Jones, analyste au Centre d’études stratégiques et internationales, a publié une étude selon laquelle le Pentagone Le pays serait rapidement confronté à d’importantes pénuries d’armes s’il devait combattre une puissance majeure telle que la Chine, en raison des niveaux actuels de production d’armes de précision en temps de paix.

Revenir aux niveaux de guerre signifie ouvrir de nouvelles lignes de production, signer des contrats rapidement et embaucher davantage de travailleurs – un défi de taille pour un pays qui n’est pas réellement en guerre.

Quelques jours seulement après le début d’un tel combat, « l’utilisation américaine de munitions dépasserait probablement les stocks actuels du ministère américain de la Défense, ce qui entraînerait un problème de « poubelles vides » ».

Le volume considérable de munitions tirées rien qu’en Ukraine a été un signal d’alarme pour la communauté américaine de la défense, selon Patrick Mason, secrétaire adjoint adjoint de l’armée.

« L’ampleur est phénoménale quand on regarde la consommation de 155 [millimeter artillery] rondes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de l’armée la semaine dernière. « Nous n’avons rien vu de tel, et l’ampleur est incroyablement intimidante, surtout lorsque vous participez à ces réunions et que vous parlez de ce que nous devons faire pour augmenter notre production d’artillerie. »

Pendant ce temps, l’arsenal américain continue de produire des munitions pour ses alliés et partenaires et a injecté davantage d’argent dans l’industrie de la défense pour augmenter la production d’articles tels que les obus d’artillerie et les missiles Patriot. Mais ces investissements mettent du temps à porter leurs fruits.

Le Pentagone devrait annoncer cette semaine une nouvelle livraison d’armes d’une valeur de 150 millions de dollars à Kiev, comprenant ces obus de 155 mm, ainsi que des missiles Patriot et d’autres missiles de défense aérienne.

Les responsables de l’armée se sont engagés à augmenter la production d’obus de 155 mm à 100 000 par mois d’ici 2025, contre environ 14 000 par mois au début de cette année.

Les différences entre l’Ukraine et Israël signifient qu’ils se réapprovisionneront à des rythmes différents, ce qui rend difficile de prédire si ou quand la production de munitions sera insuffisante. Contrairement à l’Ukraine, Israël possède l’une des armées les plus avancées et les mieux dotées en ressources au monde et partage des liens profonds avec des entreprises américaines qui produisent du matériel militaire.

L’Ukraine, quant à elle, en est aux premiers stades de sa tentative de nouer des liens avec l’industrie de défense américaine.

Une conférence sur l’industrie de la défense à Kiev ce mois-ci avait pour but de forger certains de ces liens qui permettraient à l’Ukraine de commencer à produire davantage d’armes dans son pays.

Les responsables américains et ukrainiens travaillent également sur une autre rencontre de haut niveau entre les dirigeants de l’industrie à Washington dans les semaines à venir, selon deux personnes au courant du projet, qui ont requis l’anonymat pour reconnaître les travaux en cours.

L’administration Biden devrait également envoyer dès jeudi au Congrès une demande supplémentaire de 100 milliards de dollars, comprenant une aide à Israël et à l’Ukraine, qui s’étendrait sur une année entière, ainsi qu’un renforcement de la sécurité le long de la frontière sud des États-Unis.

Les membres du Congrès ont fait valoir cette semaine que même si le Pentagone ne fournit pas l’argent nécessaire pour soutenir Israël, ils veilleront à ce que l’armée soit approvisionnée.

En visite en Israël ce week-end avec un groupe de législateurs américains, le sénateur. Chuck Schumer a promis que la Chambre haute « ne se contentera pas de parler, nous agirons ».

Le sénateur Marc Kelly (Arizona), qui a rejoint le voyage de Schumer en Israël, a déclaré avoir relayé mardi la demande d’aide du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à la Maison Blanche.

Cette liste, avec 10 milliards de dollars ou plus en matériel, comprend des intercepteurs Iron Dome, des kits de conversion de munitions d’attaque directe conjointe, qui transforment des bombes non guidées en munitions de précision, et d’autres armes que Kelly n’a pas citées pour les frappes aériennes israéliennes sur Gaza et la prochaine offensive terrestre.

« Ils vont avoir besoin de munitions », a déclaré Kelly aux journalistes au Capitole mardi, ajoutant que lors de deux frappes aériennes du Hamas au cours de sa visite, Israël avait lancé des dizaines d’intercepteurs Iron Dome. « Ils ont dépensé beaucoup de tours, et ils le font chaque jour. »

Les besoins d’Israël en armes de précision resteront probablement constants, car son armée s’appuie fortement sur des frappes aériennes de précision, et ne feront qu’augmenter en cas d’incursion terrestre des Forces de défense israéliennes.

Malgré les assurances des dirigeants américains, la guerre en Israël a suscité une certaine nervosité en Europe quant à ses implications pour l’aide américaine à l’Ukraine.

Dans une interview accordée à POLITICO lors d’une visite à Washington mercredi, le secrétaire d’État britannique à la Défense, Grant Shapps, a averti que Kiev restait d’une importance cruciale.

« N’oublions pas l’Ukraine », a déclaré Shapps. « Il est vraiment important que nous gardions également l’attention du monde là-dessus. Nous pouvons le faire. Nous pouvons nous concentrer à la fois sur l’Europe et le Moyen-Orient et je voulais juste être ici pour travailler sur une partie de cette coordination.

Le spectre d’une opération terrestre à Gaza, quant à lui, présente une toute nouvelle série de défis et un besoin de certains types d’armes, qui ne sont pas nécessairement envoyées par les États-Unis actuellement.

Le combat nécessitera davantage de munitions de précision tirées par des avions et des hélicoptères, ainsi que de l’artillerie de précision et de nombreuses munitions tirées par des chars et des véhicules blindés dans les rues.

Se battre dans des rues urbaines denses encore peuplées de civils « est le type de combat le plus dur qui soit sur la planète », a déclaré Frank McKenzie, un général à la retraite du Corps des Marines qui a servi comme chef du Commandement central américain jusqu’à l’année dernière, dans une interview.

Si Israël a l’intention de tenir ses promesses de détruire le Hamas, la bataille ne sera pas bientôt terminée, car elle nécessitera un soutien constant et à long terme de la part des États-Unis et de l’industrie de la défense pour suivre ce qui s’annonce comme un combat lent et acharné. .

« C’est un environnement dans lequel tous les avantages d’une force moderne, hautement performante et de haute technologie sont étouffés » par la proximité de l’ennemi et les préparatifs que le Hamas a sans aucun doute faits à Gaza en prévision d’une invasion israélienne, a-t-il déclaré.

« Ce sera une bataille interarmes. Vous aurez des chars dans les rues, vous aurez des véhicules blindés de brèche dans les rues, vous aurez de l’artillerie derrière vous qui, espérons-le, sera capable de tirer des obus très précis. Mais ce sera un combat aussi dur que vous pouvez l’imaginer.

Joe Gould a contribué à ce rapport.