La campagne à l’intérieur du département pour soutenir Kiev avec des avions de combat modernes “prendrait de l’ampleur”

Les responsables militaires américains sont “poussant tranquillement” le ministère de la Défense à donner son feu vert à la livraison d’avions de combat F-16 à l’Ukraine pour aider à la lutte contre la Russie, a rapporté Politico samedi, citant des sources. Jusqu’à présent, aucun pays n’a fourni à Kiev des avions de guerre modernes de fabrication occidentale, malgré des demandes répétées.

Selon un responsable du Pentagone et deux autres sources proches du dossier interrogées par le média, la campagne au sein du ministère de la Défense pour envoyer l’avion en Ukraine est “prendre de l’élan”. L’optimisme a été en partie stimulé par la récente décision d’envoyer des chars M1 Abrams et des systèmes de défense aérienne Patriot à Kiev, indique le rapport.

Se référant aux livraisons potentielles de F-16, un haut responsable du DOD a déclaré au point de vente : “Je ne pense pas que nous soyons opposés” tout en notant qu’aucune décision définitive n’a été prise. Kiev n’a pas encore insisté sur le fait que les avions de combat sont la priorité absolue, a ajouté le responsable, expliquant que les États-Unis se concentrent sur l’aide à l’Ukraine pour répondre à ses besoins les plus immédiats.

Une source de Politico a déclaré que cela pourrait prendre les États-Unis “semaines” décider d’envoyer ses propres jets en Ukraine ou d’approuver la réexportation de F-16 d’autres pays.

Après que les États-Unis et l’Allemagne ont accepté de fournir respectivement à l’Ukraine 31 chars Abrams et 14 chars Leopard 2, le président ukrainien Vladimir Zelensky a doublé ses demandes de missiles à longue portée et d’avions de chasse.

Alors que l’Allemagne a signalé qu’elle ne fournirait pas d’avions de combat à l’Ukraine, mercredi, interrogé sur les avions de chasse, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré que Washington était “en discussions constantes” avec Kiev sur ses capacités militaires.

« Je ne peux pas blâmer les Ukrainiens de vouloir de plus en plus de systèmes. Ce n’est pas la première fois qu’ils parlent d’avions de chasse. Mais je n’ai aucune annonce à faire à ce sujet. il a dit.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Jeudi, l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les livraisons d’armes servaient de preuve supplémentaire que les pays occidentaux étaient directement impliqués dans l’affrontement entre Moscou et Kiev.