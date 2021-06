Le Pentagone fait de la Chine sa priorité politique avec plusieurs nouveaux programmes classifiés

WASHINGTON – Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné mercredi au Pentagone de placer la Chine et son renforcement militaire au centre de la politique de défense américaine.

La directive classifiée à l’échelle du Pentagone fait suite aux recommandations d’un groupe de travail de 23 membres visant à évaluer la stratégie de l’armée américaine en Chine.

Le groupe de travail, dévoilé par le président Joe Biden lors de sa première visite en tant que commandant en chef au Pentagone, comprend des représentants des services sœurs, plusieurs commandements de combattants, les chefs d’état-major interarmées, le bureau du secrétaire à la Défense et la communauté du renseignement.

« Cette directive du secrétaire vise en fin de compte à mettre de l’ordre dans la maison du département et à s’assurer que le département respecte la priorité déclarée de la Chine en tant que défi numéro un en matière de stimulation », a expliqué un haut responsable de la Défense, qui a parlé sous couvert d’anonymat de l’annonce.

La directive d’Austin intervient alors que l’administration et les législateurs des deux parties multiplient les initiatives pour contrer les ambitions internationales de la Chine, de la politique économique et commerciale aux problèmes de sécurité. Le Sénat a adopté mardi un vaste projet de loi sur la technologie et la fabrication visant à réduire l’influence technologique croissante de la Chine.

Grâce à la directive dévoilée mercredi, le Pentagone évaluera les alliances et les partenariats américains, la dissuasion, les concepts opérationnels, les capacités émergentes, la future position des forces, la technologie et les effectifs civils et militaires.

« Il est certain que l’influence de la Chine et ses capacités mondiales sont importantes en ce qui concerne sa modernisation militaire et certaines de ses relations à travers le monde et nous en avons bien sûr tenu compte, mais nous n’avons pas évalué les politiques financières ou économiques », a déclaré le responsable.

Lorsqu’on lui a demandé plus de détails, le responsable a ajouté que les initiatives créées par la directive resteront en grande partie classifiées.

La tension entre Pékin et Washington, les deux plus grandes économies du monde, a grimpé en flèche sous l’administration Trump.

Biden a précédemment déclaré que son administration était prête pour une « concurrence extrême » avec la Chine mais que son approche serait différente de celle de son prédécesseur.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.