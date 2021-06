L’armée américaine a désigné la Chine comme son « défi » numéro un dans une nouvelle directive, promettant de s’appuyer sur ses alliés pour affronter Pékin après qu’un haut responsable de la défense a déclaré que les dépenses futures se concentreraient fortement sur la dissuasion de « l’agression » chinoise.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a publié mercredi des directives décrivant la politique militaire américaine envers la République populaire après un examen du Pentagone de plusieurs mois ordonné par la Maison Blanche en février. La nouvelle directive est cependant classée secrète, Austin et d’autres responsables militaires offrant peu de détails sur le document.

« Les initiatives que je propose aujourd’hui sont intégrées à l’approche plus large du gouvernement américain envers la Chine et contribueront à éclairer le développement de la stratégie de défense nationale sur laquelle nous travaillons », a-t-il ajouté. Austin a déclaré dans une déclaration écrite.





Dans un communiqué de presse séparé du Pentagone, qui cite Pékin comme « le défi de stimulation numéro un du pays », de hauts responsables de la défense ont fourni des informations supplémentaires. L’un d’eux a déclaré que la directive appelle à « investir dans le réseau sans précédent d’alliés et de partenaires des États-Unis » et « renforcer la dissuasion dans tous les domaines de la guerre ». Bien que les fonctionnaires aient noté que les directives visent à « aligner le département sur la priorité donnée à la Chine », ils ont refusé d’élaborer davantage.

Avant même la directive de mercredi, le président Joe Biden a qualifié la Chine de préoccupation majeure et a cherché à renforcer les liens avec ses alliés pour défier Pékin, poursuivant une politique similaire à celle de l’administration précédente de Donald Trump. En mars, Biden a tenu sa première réunion en tant que président avec ses homologues du bloc «Quad», un forum sur la sécurité comprenant les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde. Fréquemment surnommé le « OTAN asiatique », l’alliance a été relancée avec l’aide de Trump après une longue interruption, son administration cherchant à utiliser le bloc pour affronter la Chine dans la région indo-pacifique.

Les membres du Quad ont effectué un certain nombre d’exercices militaires conjoints avec les yeux sur Pékin, les États-Unis, le Japon et l’Australie ayant organisé le mois dernier des exercices navals en mer de Chine orientale, qui a vu une montée des tensions centrée sur Taïwan. La marine américaine, quant à elle, a effectué plusieurs transits de «liberté de navigation» dans le détroit de Taïwan, poursuivant une autre politique de Trump qui a suscité de vives critiques de la part de la Chine.





L’engouement du Pentagone pour Pékin a été encore souligné mardi, lorsque la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks a expliqué comment une grande partie de la demande de budget de 715 milliards de dollars du département pour 2022 serait consacrée à la confrontation avec la Chine.

« Le [People’s Republic of China] est de plus en plus compétitif, et il a la capacité, unique, de défier le système international et les intérêts américains en son sein », a-t-elle déclaré lors d’un événement virtuel organisé par le Hawkish Center for a New American Security (CNAS).

En faisant avancer les intérêts américains, le département doit être prêt non seulement à jouer un rôle de soutien à nos outils diplomatiques et économiques… mais aussi à dissuader les agressions militaires. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la RPC.

Son commentaire intervient après que le commandement indo-pacifique américain a demandé une augmentation des dépenses de 27 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour dissuader Pékin, appelant également à construire un réseau de missiles tentaculaire au large de la côte est de la Chine.

Alors que Biden s’est engagé à rompre avec de nombreuses politiques de Trump lors de son entrée en fonction, son administration a eu du mal à se distinguer de son prédécesseur en ce qui concerne la Chine. Dans ses remarques de mardi, Hicks elle-même a souligné les similitudes, notant que l’approche de Biden a « fils de continuité » avec la stratégie de défense nationale 2018 de Trump, qui cherchait à se concentrer sur « concours de grande puissance » avec la Chine et la Russie.





