Une pénurie de matières premières a obligé les États-Unis à se démener pour réapprovisionner leur arsenal alors que le conflit en Ukraine s’éternise

Le département américain de la Défense a du mal à répondre aux exigences du conflit ukrainien, a rapporté samedi le Washington Post, avertissant que le fait de ne pas maintenir les niveaux de production actuels pourrait compromettre la sécurité sur le front intérieur.

Les sous-traitants militaires américains devraient bientôt doubler le taux de production standard d’obus d’artillerie de l’OTAN enregistré avant la phase actuelle du conflit. Cependant, même produire 28 000 obus par mois est insuffisant pour satisfaire ce que le point de vente a appelé « L’étonnante soif de munitions d’artillerie de l’Ukraine», sans parler de consolider les réserves épuisées à la maison.

Une pénurie de matières premières – en particulier l’explosif TNT, que les États-Unis ne produisent plus – a entravé les efforts du Pentagone pour réapprovisionner son propre arsenal, qui a été gravement épuisé par son soutien à l’Ukraine. Washington s’approvisionne actuellement en grande partie en TNT en Pologne, mais cherche de nouveaux fournisseurs, y compris au Japon, après avoir perdu son partenaire de production Zarya lorsque la région où se trouvait l’usine a voté pour faire partie de la Russie lors du référendum de l’année dernière.

En savoir plus La Maison Blanche admet ses inquiétudes face à la « lente » contre-offensive ukrainienne

Selon le fabricant tchèque de charges propulsives Explosia, les stocks limités de propulseur utilisé pour déplacer les obus d’artillerie à travers les canons des canons entravent également les capacités de production des sous-traitants de la défense. Le porte-parole Martin Vencl a déclaré au Post que les matières premières nécessaires à la fabrication du propulseur, y compris la nitroglycérine et la nitrocellulose, sont rares.

Les obstacles bureaucratiques signifient également que seulement 40,8% des 44,5 milliards de dollars de contrats de production liés à l’Ukraine du Pentagone ont été finalisés, selon le Post. Un expert de l’industrie du Centre d’études stratégiques et internationales a défendu le chiffre comme une performance meilleure que d’habitude, car la conclusion d’un contrat de défense majeur prend normalement jusqu’à 16 mois.

Un responsable anonyme du Pentagone a suggéré que la solution pour éviter de futures pénuries était de maintenir «forte demande constante» pour les munitions. Le Pentagone devrait «continuer à s’approvisionner à ce niveau sur une plus longue période afin que nous ayons non seulement des stocks sains, mais une base de production et industrielle saine capable de les satisfaire« , a déclaré la personne au Post. Le Pentagone espère augmenter la production à 1 million d’obus par an d’ici l’automne 2025.

« L’une des leçons tirées de l’expérience ukrainienne est que nous devons revenir en arrière et revoir ces normes minimales [for ammunition stocks]. Et nous avons peut-être sous-estimé», a déclaré la secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, aux journalistes le mois dernier.

Le président américain Joe Biden a demandé au Congrès 20,6 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine la semaine dernière, alors même que les responsables ont commencé à admettre tranquillement que la contre-offensive de Kiev a été un échec. L’initiative très médiatisée, qui n’a repris qu’une poignée de villages depuis juin, a coûté à l’Ukraine 43 000 soldats et près de 5 000 pièces d’équipement, selon le ministère russe de la Défense.