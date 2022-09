La marine a semblé reconnaître qu’elle avait des images supplémentaires, mais a cité des problèmes de sécurité nationale en refusant de les publier.

L’armée américaine a déclaré avoir des images de mystérieux “Phénomènes aériens non identifiés” (UAP) – plus communément appelés OVNIS – mais ne peut pas le libérer pour des raisons de sécurité nationale, affirmant que le “sensible” les vidéos pourraient compromettre les défenses américaines.

Une demande de loi sur la liberté de l’information (FOIA) de 2020 déposée par une organisation de divulgation d’OVNIS, le Black Vault, a finalement reçu une réponse du Naval Air Systems Command ces derniers jours, l’agence déclarant que le groupe de travail UAP du Pentagone avait localisé du matériel pertinent, mais ne le publierait pas.

“Le groupe de travail UAP a répondu… et a déclaré que les vidéos demandées contiennent des informations sensibles relatives aux phénomènes aériens non identifiés (UAP) et sont classées et exemptées de divulgation dans leur intégralité”, dit la lettre de réponse, ajoutant que les informations “Nuira à la sécurité nationale” comme il pourrait “fournir aux adversaires des informations précieuses sur les opérations, les vulnérabilités et/ou les capacités du ministère de la Défense/de la Marine.”

La demande FOIA du Black Vault est intervenue peu de temps après que la Marine a publié trois vidéos non classifiées montrant des UAP, reconnaissant que les images étaient authentiques, même si elles n’étaient pas expliquées. L’armée a répondu au Black Vault plus de deux ans plus tard, mais a expliqué que même si elle avait déjà publié des images, ce matériel avait déjà été divulgué aux médias et était “abondamment discuté dans le domaine public.”

“Compte tenu de la quantité d’informations dans le domaine public concernant ces rencontres, il a été possible de publier les fichiers sans nuire davantage à la sécurité nationale”, la lettre continuait.

Les images étranges capturées sur vidéo par des marins et des aviateurs restent inexpliquées, mais l’agence spatiale gouvernementale a précisé qu’il existe actuellement “Aucune preuve que les PAN sont d’origine extraterrestre.” Cela n’a pas empêché la NASA de se joindre à la chasse aux ovnis, car elle a récemment commandé une étude visant à démystifier le problème, notant qu’un manque de données vérifiables “rend difficile de tirer des conclusions scientifiques sur la nature de tels événements.”

Alors que la dernière demande de la FOIA a été effectivement rejetée, l’armée a noté que la décision est toujours susceptible d’appel, décrivant un certain nombre de façons dont l’organisation de transparence des OVNIS pourrait le faire. Cependant, la marine citant des préoccupations nationales majeures, il n’est pas clair si un appel serait couronné de succès.

Le débat public sur les ovnis est en hausse depuis 2017, lorsqu’il a été révélé que le Pentagone dirigeait un projet connu sous le nom de programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), qui était chargé d’identifier les PAN. Les trois vidéos divulguées, enregistrées par l’armée entre 2004 et 2015, ont encore attisé l’intérêt du public pour les étranges rencontres aériennes, les législateurs tenant même plusieurs audiences sur la question, amenant dans certains cas des responsables militaires à témoigner sur les PAN.