Le Pentagone explique le retard du F-16 pour l’Ukraine

Fournir un nombre suffisant d’avions de combat prendrait des années et coûterait des milliards, a déclaré un haut responsable militaire.

Le président américain des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, a déclaré que Washington était tout simplement incapable de fournir suffisamment d’avions de chasse F-16 pour aider la contre-offensive de l’Ukraine, citant le temps et l’argent nécessaires pour fournir les armes.

Interrogé sur la raison pour laquelle l’Ukraine n’a pas reçu les chasseurs américains lors d’un point de presse mardi, Milley a déclaré que l’accent devrait plutôt être mis sur l’artillerie et les défenses aériennes, car les F-16 ne seront pas réalisables à court terme.

« Faites juste un petit exercice de maths ici. Dix F-16 coûtent 2 milliards de dollars », il a dit. « Les Russes ont des centaines de cellules de quatrième et cinquième génération, donc s’ils essaient d’égaler les Russes un pour un – ou même, vous savez, deux contre un – vous parlez d’un grand nombre d’avions.

Le général a dit qu’il faudrait « années » former des pilotes ukrainiens, « faire l’entretien et le maintien » opérations nécessaires, et « générer ce degré de soutien financier », ajouter « Vous parlez de bien plus de milliards de dollars que ce qui a déjà été généré. »

Alors que des responsables américains avaient précédemment déclaré que les aviateurs ukrainiens seraient chargés de faire fonctionner le F-16 par le biais d’une coalition internationale cherchant à aider Kiev à obtenir l’avion, Washington n’a pas encore accordé d’approbation formelle aux pays européens qui doivent effectuer la formation, a rapporté Politico la semaine dernière.

Le département d’État est censé autoriser le transfert des manuels d’instruction, des simulateurs de vol et d’autres matériels nécessaires à la formation, mais ne l’a pas encore fait, le porte-parole du Pentagone Garron Garn notant que les demandes sont « toujours en cours d’examen. »

Kiev a exhorté à plusieurs reprises ses bailleurs de fonds occidentaux à lui fournir une puissance aérienne supplémentaire, exigeant spécifiquement le F-16 à plusieurs reprises. Bien que le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba ait déclaré que l’Ukraine pourrait déployer ses premiers F-16 d’ici la fin mars 2024, on ne sait pas ce que les commentaires de Milley pourraient signifier pour ce calendrier.

La contre-offensive ukrainienne tant attendue a débuté en juin, mais a ralenti face aux puissantes fortifications russes. Selon Politico, certains hauts responsables américains pensent que le soutien futur à l’Ukraine dépendra du succès de l’opération, bien que le président ukrainien Vladimir Zelensky ait imputé les retards de l’aide militaire occidentale au retard de la campagne.