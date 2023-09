Le Pentagone exhorte les entreprises d’IA à partager davantage sur leur technologie

Le plus haut responsable de l’intelligence artificielle du ministère de la Défense a déclaré que l’agence devait en savoir plus sur les outils d’IA avant de s’engager pleinement à utiliser la technologie et a exhorté les développeurs à être plus transparents.

Craig Martell, responsable de l’intelligence numérique et artificielle au Pentagone, souhaite que les entreprises partagent leurs informations sur la manière dont leurs logiciels d’IA sont construits – sans renoncer à leur propriété intellectuelle – afin que le ministère puisse « se sentir à l’aise et en sécurité » en l’adoptant.

Les logiciels d’IA s’appuient sur de grands modèles de langage, ou LLM, qui utilisent des ensembles de données massifs pour alimenter des outils tels que des chatbots et des générateurs d’images. Les services sont généralement proposés sans montrer leur fonctionnement interne – dans ce qu’on appelle une boîte noire. Il est donc difficile pour les utilisateurs de comprendre comment la technologie prend des décisions ou ce qui la rend meilleure ou pire dans son travail au fil du temps.

« Nous obtenons simplement le résultat final de la construction du modèle – ce n’est pas suffisant », a déclaré Martell dans une interview. Le Pentagone n’a aucune idée de la manière dont les modèles sont structurés ni des données utilisées, a-t-il déclaré.

Les entreprises n’expliquent pas non plus les dangers que pourraient présenter leurs systèmes, a déclaré Martell.

« Ils disent : ‘Le voici. Nous ne vous disons pas comment nous l’avons construit. Nous ne vous disons pas en quoi c’est bon ou mauvais. Nous ne vous disons pas si c’est biaisé ou non », a-t-il déclaré.

Il a décrit ces modèles comme l’équivalent d’une « technologie extraterrestre trouvée » pour le ministère de la Défense. Il s’inquiète également du fait que seuls quelques groupes de personnes disposent de suffisamment d’argent pour créer des LLM. Martell n’a identifié aucune entreprise par son nom, mais Microsoft Corp., Google d’Alphabet Inc. et Amazon.com Inc. font partie de ceux qui développent des LLM pour le marché commercial, aux côtés des startups OpenAI et Anthropic.

Martell invite l’industrie et les universitaires à Washington en février pour répondre à ces préoccupations. Le symposium du Pentagone sur les données de défense et l’IA vise à déterminer quels emplois les LLM pourraient être en mesure de gérer, a-t-il déclaré.

L’équipe de Martell, qui dirige déjà un groupe de travail chargé d’évaluer les LLM, a déjà trouvé 200 utilisations potentielles au sein du ministère de la Défense, a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas arrêter les grands modèles linguistiques », a-t-il déclaré. « Nous voulons simplement comprendre l’utilisation, les avantages, les dangers et comment les atténuer. »

Il y a « une forte augmentation » au sein du département de personnes qui souhaiteraient utiliser les LLM, a déclaré Martell. Mais ils reconnaissent également que si la technologie hallucine – terme désignant le moment où un logiciel d’IA fabrique des informations ou fournit un résultat incorrect, ce qui n’est pas rare – ce sont eux qui doivent en assumer la responsabilité.

Il espère que le symposium de février contribuera à construire ce qu’il appelle « un modèle de maturité » pour établir des références en matière d’hallucination, de préjugés et de danger. Bien qu’il puisse être acceptable que la première version d’un rapport inclue des erreurs liées à l’IA – quelque chose qu’un humain pourrait ensuite éliminer – ces erreurs ne seraient pas acceptables dans des situations plus risquées, telles que les informations nécessaires à la prise de décisions opérationnelles.

Une session classifiée lors de l’événement de trois jours de février se concentrera sur la façon de tester et d’évaluer les modèles et de se protéger contre le piratage.

Martell a déclaré que son bureau jouait un rôle de consultant au sein du ministère de la Défense, aidant différents groupes à trouver la bonne façon de mesurer le succès ou l’échec de leurs systèmes. L’agence a plus de 800 projets d’IA en cours, certains impliquant des systèmes d’armes.

Compte tenu des enjeux en jeu, le Pentagone placera la barre plus haut que le secteur privé dans la manière dont il utilise les modèles algorithmiques, a-t-il déclaré.

« Il y aura de nombreux cas d’utilisation dans lesquels des vies seront en jeu », a-t-il déclaré. « Donc, autoriser les hallucinations ou peu importe comment nous voulons l’appeler, cela ne sera tout simplement pas acceptable. »