Le Pentagone exempte ses opérations en Ukraine d’une éventuelle fermeture du gouvernement

« L’opération Atlantic Resolve est une activité exclue en raison d’une interruption des crédits gouvernementaux », a déclaré Sherwood, faisant référence à l’opération nommée pour les activités du DOD en réponse à l’invasion russe.

Cette décision signifie que les activités militaires américaines liées à la guerre, telles que la formation des soldats ukrainiens aux tactiques et équipements américains, ainsi que les expéditions d’armes à Kiev, se poursuivront malgré tout arrêt potentiel. Pas plus tard que mardi, Sherwood avait déclaré que la fermeture pourrait mettre un terme à ces activités, comme l’a rapporté POLITICO pour la première fois.

C’est une bonne nouvelle pour Zelensky, car les responsables américains et européens craignent que le soutien international à la poursuite de l’aide à l’Ukraine ne diminue. Zelenskyy a également plaidé sa cause auprès des législateurs du Capitole jeudi matin avant de se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer le président Joe Biden.

L’administration Biden devrait également annoncer jeudi un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine, comprenant des défenses aériennes et de l’artillerie supplémentaires.

Généralement, lorsque le gouvernement ferme ses portes, toutes les activités militaires cessent, à moins qu’elles ne soient jugées critiques pour la sécurité nationale. Par exemple, lors de la fermeture de 2018, James Mattis, alors secrétaire à la Défense, a déclaré que l’armée américaine continuerait à traquer l’État islamique au Moyen-Orient, mais que la formation de dizaines de milliers de membres de la Garde et des forces de réserve a été brusquement annulée.

Selon la loi, le chef du Pentagone peut faire des exceptions aux activités suspendues en raison d’une fermeture du gouvernement, a déclaré Sherwood, soulignant que la décision d’exempter les opérations en Ukraine venait juste d’être prise.

Seuls les entraînements et exercices militaires « nécessaires pour atteindre et maintenir la préparation opérationnelle et pour préparer et mener de telles opérations » seront exemptés d’un éventuel arrêt cette année, selon directives émises par le Pentagone la semaine dernière.

Sherwood a noté que même si les activités du DOD liées à l’Ukraine se poursuivraient, les congés et autres activités interrompus en raison de la fermeture pourraient toujours avoir un impact négatif.

« Une formation aurait lieu, mais selon que certains membres du personnel ne seraient pas en mesure de se présenter au travail, par exemple, cela pourrait avoir un impact », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le brigadier. Le général Patrick Ryder jeudi.

L’armée américaine forme actuellement des centaines d’Ukrainiens en Europe, depuis les tactiques américaines sur le champ de bataille jusqu’à l’utilisation du char M1 Abrams de l’armée américaine avant son arrivée prévue sur le champ de bataille à la fin du mois. Plusieurs pilotes ukrainiens et des dizaines de responsables de la maintenance devraient également commencer prochainement leur formation sur les avions de combat F-16 dans une base américaine.

Au 20 septembre, les forces internationales avaient formé plus de 84 000 Ukrainiens aux armes et tactiques occidentales, selon le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Martin O’Donnell.