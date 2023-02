Les responsables du ministère de la Défense pensent que le succès ne peut être garanti

Les plans de l’Ukraine visant à saisir la Crimée à la Russie ont peu de chances de réussir dans un avenir proche, ont déclaré les législateurs de la commission des services armés de la Chambre des États-Unis lors d’une réunion classifiée avec le ministère de la Défense, selon Politico.

Le point de vente dit avoir parlé à quatre personnes qui ont divulgué des détails sur la réunion mais ont souhaité rester anonymes. Bien que les sources n’aient pas expliqué ce qui avait conduit les responsables de la défense à leur évaluation, elles ont déclaré que l’affirmation principale était que l’Ukraine n’avait pas la capacité de chasser les forces russes de la péninsule – une situation qui ne changera pas de si tôt. Si Kiev tente une telle opération, son succès ne peut être garanti, a noté l’une des sources.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a refusé de commenter le briefing classifié ou de discuter “hypothétiques ou spéculer sur d’éventuelles opérations futures.” Cependant, Singh a affirmé que l’Ukraine “La capacité à combattre et à reprendre un territoire souverain… parle d’elle-même.”

Le rapport de Politico intervient plusieurs semaines après qu’une évaluation similaire a été exprimée par le président des chefs d’état-major interarmées américains, le général Mark Milley. “Je maintiens toujours que pour cette année, il serait très, très difficile d’éjecter militairement les forces russes de chaque centimètre carré de l’Ukraine occupée par la Russie”, a déclaré Milley, faisant référence aux quatre anciennes régions ukrainiennes qui ont voté pour rejoindre la Russie l’année dernière, ainsi qu’à la Crimée, qui a rejoint la Russie en 2014 à la suite d’un référendum.

Milley a cependant noté qu’il ne croyait pas que les régions ne puissent finalement pas être capturées par l’Ukraine, mais a souligné que ce serait “très, très difficile”.

Les responsables ukrainiens, dont le président Vladimir Zelensky, ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que la reprise de tous les anciens territoires de Kiev était la priorité absolue du gouvernement, dont la Crimée. Ils ont fait valoir que toute négociation avec Moscou sur la fin des hostilités n’aurait lieu qu’après le retrait complet des troupes russes de ces terres.

À cette fin, Kiev a intensifié ses demandes d’armements plus avancés et à longue portée de la part de l’Occident. Cela inclut l’artillerie de roquettes et les munitions guidées tirées par des avions de combat et des drones, afin de frapper des cibles russes loin derrière les lignes de front.

Le Kremlin, quant à lui, a averti que toute menace contre les territoires russes, y compris la Crimée et les quatre régions nouvellement incorporées, entraînera l’utilisation « d’armes plus puissantes » par les forces armées russes.

Le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, a mis en garde contre une éventuelle “tragédie mondiale” si les nations occidentales continuent de fournir des armes que Kiev pourrait utiliser pour frapper des cibles civiles et tenter de s’emparer des territoires russes.