Le Pentagone étend l’utilisation du transport maritime pour livrer des armes de guerre en Ukraine

SCOTT AIR FORCE BASE, Illinois – Le Pentagone a étendu son utilisation du transport maritime pour livrer des armes pour la guerre en Ukraine, ont déclaré des responsables américains de la défense, après s’être fortement appuyé sur les avions au début de l’invasion russe pour acheminer des armes à Kyiv le plus rapidement possible. Le ministère de la Défense a commencé à envoyer des articles par mer quelques semaines après l’invasion, mais a considérablement élargi l’effort ce printemps, alors que les États-Unis ont commencé à fournir à l’Ukraine des obusiers d’artillerie et d’autres armes lourdes qui nécessitent un flux constant de munitions de gros calibre, ont déclaré des responsables américains de la défense ici au siège du Commandement américain des transports, lors de la visite récente de la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks.

“Une fois que nous avons commencé à leur fournir des obusiers, nous savions que nous allions avoir besoin de plus de munitions”, a déclaré le colonel Steven Putthoff, directeur adjoint des opérations au US Transportation Command. “Ainsi, nous pourrions planifier un peu plus à l’avance, puis nous pourrions commencer à utiliser plus de transport maritime pour fournir ce soutien et l’amener parfois même avant la demande.”

L’expansion souligne une nouvelle phase de la campagne, après qu’un assaut russe sur Kyiv a été repoussé et que l’Ukraine et ses partenaires se sont installés dans ce qui devrait être une guerre acharnée qui pourrait se poursuivre pendant des mois, voire des années. L’administration Biden a approuvé une aide militaire de 12,9 milliards de dollars à l’Ukraine depuis l’invasion du 24 février et a promis un soutien supplémentaire de 2,98 milliards de dollars mercredi, le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Les responsables militaires américains ont refusé de détailler les itinéraires spécifiques utilisés pour acheminer des armes vers l’Ukraine, mais ont déclaré que certaines des armes provenant des États-Unis continentaux se dirigent directement vers le champ de bataille, tandis que d’autres sont utilisées pour reconstituer les stocks américains ailleurs en Europe à partir desquels les États-Unis les responsables militaires ont retiré des fournitures pour armer l’Ukraine.

Alors que les avions peuvent atteindre l’Europe depuis les États-Unis beaucoup plus rapidement, les navires peuvent transporter de grandes quantités de marchandises qui pourraient permettre à l’Ukraine de constituer un arsenal plus important pour les futures campagnes de guerre.

L’effort intervient un an après que les États-Unis ont procédé à une évacuation épouvantable de plus de 124 000 personnes d’Afghanistan, taxant la flotte d’avions cargo du Pentagone. Au plus fort de l’opération, un C-17 atterrissait à l’aéroport international Hamid Karzaï au moins une fois par heure. Ce programme chargé a obligé le Commandement des transports à suspendre d’autres opérations jusqu’à ce que l’évacuation soit terminée, puis à rattraper les avions en maintenance, a déclaré Putthoff.

Pendant l’évacuation, a déclaré Putthoff, “tout le reste du monde a en quelque sorte été mis en attente, ce que nous appelons” du verre brisé “. Nous avons dû y retourner et nettoyer cela dans les mois suivants.

Les livraisons d’armes à l’Ukraine sont différentes, a-t-il dit. Alors que pratiquement tous les vols atterrissant à Kaboul lors de l’évacuation étaient des avions militaires, le Pentagone s’est fortement appuyé sur des avions et des navires affrétés pour transporter du matériel pour l’Ukraine, laissant l’armée américaine libre d’effectuer diverses autres missions de transport.

Au commandement des transports, Hicks a rencontré le 18 août des responsables militaires, dont le général de l’armée de l’air Jackie Van Ovost, l’officier supérieur du commandement. Van Ovost a déclaré qu’il était essentiel d’anticiper les besoins éventuels et de définir les itinéraires le plus rapidement possible. L’équipement se déplace généralement d’un dépôt militaire par train ou camion vers un aéroport ou un port maritime, puis arrive à un deuxième endroit d’où il doit souvent être déplacé à nouveau.

“Nous ne sommes pas notés pour l’amener à un endroit où il n’est pas utilisé”, a déclaré Van Ovost, s’adressant à Hicks, le responsable n ° 2 du Pentagone. “Nous sommes notés de bout en bout.”

Van Ovost a déclaré que les calculs manuels que les responsables militaires américains devaient faire dans le passé pour déplacer l’équipement prenaient des jours.

“Maintenant, nous avons des systèmes qui nous permettent de le perfectionner”, a-t-elle déclaré. « C’est moins d’avions, aux bons endroits, aux bons moments. Et c’est fait en appuyant sur un bouton, et trois ou quatre secondes plus tard, nous avons trois ou quatre options.

Hicks a attribué aux responsables de Transcom la réalisation d’un “ballet impressionnant” pour déplacer tout ce qui est nécessaire. Elle a ensuite déclaré aux journalistes qu’elle voulait s’assurer que l’armée avait la capacité de maintenir ses flottes et de les maintenir de taille appropriée.

“L’Ukraine, aussi difficile soit-elle, ne se compare pas vraiment au niveau de portance, de mobilité et de ravitaillement qui doit être fait dans un conflit majeur”, a déclaré Hicks.

Parmi les armes que le Pentagone a livrées à l’Ukraine jusqu’à présent, il y a plus de 1 400 missiles antiaériens Stinger, 8 500 missiles antiblindés Javelin (essentiels pour détruire les chars russes), 700 drones Switchblade et 142 obusiers d’artillerie avec plus de 900 000 coups.

Mercredi, de hauts responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’aide militaire soit encore plus acheminée vers l’Ukraine après le récent engagement de 3 milliards de dollars.

“Il s’agit peut-être de notre plus grand programme d’assistance à la sécurité à ce jour, mais soyons clairs : ce ne sera pas le dernier”, a déclaré Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, lors d’un point de presse. “Nous continuerons de consulter étroitement l’Ukraine sur ses besoins capacitaires à court, moyen et long terme.”