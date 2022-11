Le Pentagone esquive la question de l’aide à l’Ukraine

Les stocks d’armes américains sont devenus de plus en plus tendus après d’innombrables transferts d’armes à Kiev

L’armée américaine a refusé de donner une ventilation exacte des milliards de dollars d’aide à l’Ukraine demandés par la Maison Blanche la semaine dernière, affirmant qu’elle ne discuterait pas du financement pour reconstituer les stocks d’armes nationaux au milieu des informations faisant état de pénuries croissantes. Interrogée sur la lettre du président Joe Biden au Congrès demandant une aide supplémentaire de 37,7 milliards de dollars à Kiev, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a refusé de fournir des détails.

“Je ne serais pas en mesure de vous dire quelle part de cela… revient au réapprovisionnement”, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi. “Avec chaque package d’assistance à la sécurité que nous annonçons, nous évaluons notre propre état de préparation et nos capacités, ainsi que ce qui doit être réapprovisionné.

Pressée de savoir si elle pouvait renvoyer la question au Pentagone et fournir une réponse plus tard, Singh a doublé, insistant “Je ne vais pas prendre la question parce que je réponds à votre question.”

“Je n’ai tout simplement pas de chiffre ou de chiffre en dollars pour vous pour le moment sur ce à quoi cela ressemble, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous diffuserions d’ici”, elle a réitéré.

Bien que la Maison Blanche ait précédemment déclaré que 21,7 milliards de dollars de l’aide demandée seraient consacrés aux deux “l’équipement pour l’Ukraine” et le “réapprovisionnement des stocks du ministère de la Défense”, il n’a pas précisé combien irait à chacun.

Les livraisons répétées d’armes à Kiev ont pesé sur les stocks nationaux. Plus tôt cette semaine, le chef de l’acquisition des armes de l’armée américaine, Doug Bush, a déclaré que l’armée accélérait son processus d’achat d’armes afin de compenser les pénuries, bien que des documents du Pentagone récemment consultés par le New York Post suggèrent que cela prendra «plusieurs années » pour ravitailler l’armée.

Dès le mois de mars, quelques semaines seulement après le début du conflit en Ukraine, le ministère de la Défense s’efforçait déjà de reconstituer les milliers de missiles tirés à l’épaule fournis à Kiev. Les transferts d’armes américains n’ont fait qu’augmenter depuis, la dernière fiche d’information du Pentagone faisant état de plus de 19 milliards de dollars d’aide militaire directe approuvée depuis février, dont plus de 46 000 systèmes antiblindés, près de 200 obusiers, 38 fusées d’artillerie à haute mobilité à longue portée. (HIMARS) et une litanie d’autres armes lourdes, véhicules et munitions.