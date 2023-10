Le Pentagone envoie une armada navale pour soutenir Israël

Les États-Unis se sont également engagés à fournir des munitions à Tsahal pendant son conflit avec le Hamas.

Le Pentagone envoie un groupe d’attaque de porte-avions en Méditerranée orientale en signe de soutien à Israël dans sa bataille en cours contre les militants palestiniens.

L’armada dirigée par le porte-avions USS Gerald R. Ford comprend cinq destroyers lance-missiles. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dimanche que Washington livrerait également des munitions et d’autres équipements militaires aux Forces de défense israéliennes (FDI).

« Le renforcement de notre dispositif de forces conjointes, en plus du soutien matériel que nous fournirons rapidement à Israël, souligne le soutien sans faille des États-Unis aux Forces de défense israéliennes et au peuple israélien. » Austin a déclaré dans un communiqué.

Le président Joe Biden avait promis plus tôt d’offrir « tous les moyens de soutien appropriés » en Israël, qui a fait l’objet d’une attaque surprise du Hamas et d’autres groupes palestiniens samedi matin.

Bien que Tsahal ait remercié les États-Unis pour leur soutien, Marwan Bishar, le principal analyste politique d’Al Jazeera, a fait valoir que l’envoi d’un groupe de transporteurs conduirait à un « une escalade majeure ».

« L’idée d’une telle accumulation d’armes au Moyen-Orient à l’heure actuelle est dangereuse », Bishar a déclaré dimanche.

Les groupes militants ont commencé leur attaque contre l’État juif en infiltrant Israël depuis la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Quelque 2 500 roquettes ont été tirées et plusieurs soldats et civils israéliens ont été tués ou kidnappés.

Israël a répondu par des frappes aériennes sur Gaza et a redéployé ses troupes vers sa frontière sud. Le gouvernement israélien a officiellement déclaré dimanche l’état de guerre, invoquant l’article 40 de sa Loi fondamentale.

Plus de 700 Israéliens et au moins 413 Palestiniens ont été tués depuis samedi matin, selon les responsables des deux camps.