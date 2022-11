Le Pentagone envoie des défenses aériennes Ukraine Avenger

L’administration a annoncé jeudi qu’elle enverrait à l’Ukraine davantage une assistance à la sécurité d’une valeur allant jusqu’à 400 millions de dollars, un ensemble qui contient quatre systèmes mobiles à courte portée connus sous le nom de Avengers et les missiles Stinger qu’ils tirent, plus missiles destinés à être utilisés dans les systèmes de défense aérienne HAWK à moyenne portée. L’infusion fraîche d’armes comprend également des munitions pour le Les systèmes d’artillerie à longue portée HIMARS que les forces ukrainiennes ont utilisés pour détruire les nœuds de commandement russes, des dizaines de milliers d’obus d’artillerie et un nombre impressionnant de 20 millions d’obus d’armes légères.

L’Ukraine a demandé aux États-Unis et à ses autres alliés occidentaux de l’aider à protéger son ciel. Ces moyens ont gagné en urgence alors que les missiles et les drones russes ont frappé les villes et l’infrastructure énergétique qui les maintient chauffées et alimentées à travers l’hiver. Beaucoup craignent que cette tendance ne s’aggrave à la suite du retrait apparent de la Russie de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine.