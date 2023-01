Le Pentagone envoie à l’Ukraine des armes américaines stockées en Israël

L’artillerie constitue l’épine dorsale de la puissance de feu de combat au sol pour l’Ukraine et la Russie, et l’issue de la guerre pourrait dépendre du côté qui manquera de munitions en premier, selon les analystes militaires. Alors que les stocks aux États-Unis sont tendus et que les fabricants d’armes américains ne sont pas encore en mesure de suivre le rythme des opérations ukrainiennes sur le champ de bataille, le Pentagone s’est tourné vers deux autres sources d’approvisionnement en obus pour combler l’écart : l’un en Corée du Sud et l’autre en Israël, dont l’utilisation dans la guerre d’Ukraine n’a pas été signalée auparavant.

Le conflit en Ukraine est devenu une guerre d’usure menée par l’artillerie, chaque camp lançant des milliers d’obus chaque jour. L’Ukraine est à court de munitions pour son armement de l’ère soviétique et s’est largement tournée vers le tir d’artillerie et d’obus donnés par les États-Unis et d’autres alliés occidentaux.

Israël a toujours refusé de fournir des armes à l’Ukraine par crainte de nuire aux relations avec Moscou et a d’abord exprimé sa crainte de paraître complice de l’armement de l’Ukraine si le Pentagone tirait ses munitions du stock. Environ la moitié des 300 000 cartouches destinées à l’Ukraine ont déjà été expédiées en Europe et seront finalement livrées via la Pologne, ont déclaré des responsables israéliens et américains.

Alors que de hauts responsables de la défense et de l’armée de dizaines de pays, y compris des États de l’OTAN, se préparent à se rencontrer vendredi à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter de l’envoi de plus de chars et d’autres armes à l’Ukraine, les responsables américains se sont précipités dans les coulisses pour bricoler suffisamment d’obus pour maintenir Kyiv suffisamment approvisionné cette année, notamment grâce à une offensive prévue au printemps.

“Avec la ligne de front désormais essentiellement stationnaire, l’artillerie est devenue l’arme de combat la plus importante”, a déclaré Mark F. Cancian, un ancien stratège en armement de la Maison Blanche. une nouvelle étude pour le Center for Strategic and International Studies à Washington, où il est conseiller principal.