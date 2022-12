Le Pentagone envisage une expansion majeure de la formation militaire ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et d’autres hauts responsables du Pentagone envisagent une expansion majeure de la formation de l’armée ukrainienne, une décision qui pourrait considérablement améliorer sa capacité à expulser les forces russes des zones occupées alors même qu’elle approfondit l’implication américaine dans la guerre. Le plan, en discussion depuis des semaines, selon de hauts responsables américains de la défense, s’appuierait sur les milliards de dollars d’armement et d’autres aides Washington a fourni l’Ukraine en montrant à son armée comment mener une campagne plus sophistiquée contre l’armée russe en difficulté.

Il verrait le combat ukrainien unités avec des centaines, voire des milliers de soldats, s’entraînant ensemble à Grafenwoehr, en Allemagne, où l’armée américaine a instruit les forces ukrainiennes en plus petit nombre pendant des années. Austin tient à renforcer la capacité de l’Ukraine à manœuvrer sur le champ de bataille avec un style de guerre plus moderne qui repose moins sur le lancement de milliers de coups d’artillerie par jour sur les troupes russes dans ce qui est devenu une guerre d’usure sanglante et sanglante.

Austin est connu pour favoriser le programme de formation américain considérablement élargi, ainsi que des programmes similaires pour des dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui seront entrepris par la Grande-Bretagne, les pays de l’Union européenne et d’autres comme la Norvège. L’Allemagne à elle seule prévoit de former 5 000 soldats d’ici juin dans le cadre de l’initiative de l’UE, dans des centres de simulation de combat militaire allemands et des postes de commandement de bataillon.

Depuis le début de la guerre, le président Biden a déclaré que les États-Unis et l’OTAN ne sont pas en guerre contre la Russie, mais ont la responsabilité d’aider une autre démocratie à se défendre contre une agression non provoquée. Moscou a rejeté ces déclarations, accusant les États-Unis et leurs alliés d’utiliser l’Ukraine comme un proxy jetable pour leurs propres objectifs contre la Russie.

La Russie a déjà intensifié sa rhétorique en réponse aux annonces de formation européennes. « Ne dites pas que les États-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre », a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aux journalistes. « Vous participez directement, y compris non seulement à la fourniture d’armes, mais aussi à la formation du personnel. … Vous entraînez leurs militaires sur votre territoire, sur les territoires de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres pays.

La nouvelle formation, demandée par l’Ukraine, intervient alors que le rythme de la guerre devrait ralentir, mais pas s’arrêter, pendant les mois d’hiver glacials de l’Ukraine et que les alliés réfléchissent à la meilleure façon de profiter de ce temps. Les contre-offensives au sud de Kherson, une ville stratégique sur la mer Noire que les troupes russes ont abandonnées le mois dernier, et dans les bastions séparatistes à l’est devraient être difficiles, car les Russes en profitent pour renforcer leurs lignes défensives.

L’Ukraine a été en mesure de faire subir aux forces russes des pertes sur le champ de bataille dans de nombreux endroits, mais avec des pertes importantes des deux côtés. Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a évalué le mois dernier que plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis l’invasion russe le 24 février, et “probablement” un nombre équivalent de soldats ukrainiens.

Les Russes devraient continuer à surpasser l’armée ukrainienne en lançant chaque jour des dizaines de milliers de coups d’artillerie en plus de salves de missiles et d’autres munitions, selon les évaluations des services de renseignement occidentaux. Dans le même temps, les forces russes ont été renforcées avec la « mobilisation » de milliers de soldats supplémentaires dont l’efficacité a jusqu’à présent été limitée en raison d’un entraînement minimal, d’un moral bas et de difficultés logistiques.

Même si la formation des forces ukrainiennes sur des systèmes d’armes spécifiques se poursuivra, l’offre occidentale n’est pas infinie. L’objectif de la nouvelle formation est d’enseigner aux Ukrainiens des tactiques qui amélioreront l’efficacité des armements dont ils disposent, et d’utiliser à plus grande échelle l’agilité et l’adaptabilité dont ils ont fait preuve avec de petites unités.

De nombreux stagiaires ukrainiens devraient être des recrues, selon des responsables américains et européens, alors que le gouvernement de Kyiv continue de mobiliser pratiquement toutes les ressources disponibles.

Il n’était pas clair si l’expansion de la formation américaine augmenterait de manière significative le coût croissant de l’aide à l’Ukraine, déjà contestée par certains législateurs, principalement républicains. Alors que l’aide à l’Ukraine bénéficie toujours d’un large soutien bipartite, les législateurs du GOP qui prendront la tête de la Chambre le mois prochain ont promis une surveillance accrue.

La vision d’Austin ressemblerait à certains égards à la formation que les unités militaires américaines reçoivent dans leurs principaux centres d’entraînement, tels que le Centre national d’entraînement de l’armée à Fort Irwin en Californie et le Marine Corps Air Ground Combat Center à Twentynine Palms, en Californie. Avant le déploiement, les unités passent des semaines à certifier qu’ils sont prêts à combattre dans une guerre interarmes, où les fantassins, les forces mécanisées, les unités d’artillerie et d’autres troupes se coordonnent pour trouver, envelopper et détruire les unités ennemies. Une discussion sur l’élargissement de l’entraînement américain pour les forces ukrainiennes a été rapportée plus tôt par CNN.

L’entraînement par l’armée américaine des forces ukrainiennes a commencé à grande échelle après l’invasion et la prise de la Crimée par la Russie en 2014. Mais une grande partie de cette instruction se concentrait sur les opérations spéciales et la résistance plutôt que sur des offensives à grande échelle contre un ennemi retranché et puissant. Depuis l’invasion de l’hiver dernier, les formateurs se sont concentrés sur l’enseignement à un petit nombre de soldats à la fois de la manière d’accomplir des tâches spécifiques, telles que le lancement et l’entretien de l’artillerie d’obusiers qui leur a été fournie.

Un porte-parole du Pentagone, Air Force Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré jeudi que le ministère de la Défense, aux côtés des alliés occidentaux et des pays partenaires, “explore constamment les moyens de soutenir l’Ukraine par le biais de divers efforts d’assistance à la sécurité, y compris la formation”. Le département, a-t-il ajouté, n’avait pas de nouvelles annonces à faire.

Loveday Morris à Berlin a contribué à ce rapport.