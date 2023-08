Le Pentagone envisage l’Australie comme terrain d’essai de missiles

Washington n’est pas la première puissance étrangère à utiliser le pays comme champ de tir

Les États-Unis pourraient tester leurs missiles hypersoniques en Australie dans le cadre du pacte AUKUS, a déclaré mercredi la secrétaire à l’armée Christine Wormuth. La Chine a accusé Washington d’utiliser le pacte pour « jouer le conflit et la confrontation » avec Pékin.

« Une chose que l’Australie a à la pelle, ce sont les longues distances et les terres relativement peu peuplées », Wormuth a déclaré à l’agence de presse AFP. « Un défi pour nous aux États-Unis en ce qui concerne l’hypersonique … est de trouver des espaces ouverts aux États-Unis où nous pouvons réellement tester ces armes. »

« L’Australie a évidemment une énorme quantité de territoire où ces tests sont un peu plus faisables, donc je pense que c’est une chose unique … que les Australiens apportent à la table », elle a ajouté.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont signé le pacte de sécurité AUKUS en 2021, les trois puissances acceptant de coopérer sur la construction de sous-marins nucléaires et le développement de missiles hypersoniques. La Chine considère l’alliance comme une menace explicite, le ministre de la Défense Li Shangfu déclarant en juin qu’en créant un « Semblable à l’OTAN » bloc dans l’Indo-Pacifique, Washington et ses alliés cherchent « Tenir en otage les pays de la région et exacerber les conflits et la confrontation.

En savoir plus Le bloc anti-chinois teste des essaims de drones alimentés par l’IA

On ne sait pas quelles armes les États-Unis prévoient de tester en Australie. Les diverses armes hypersoniques du Pentagone sont encore en développement, et la Russie et la Chine sont largement reconnues comme ayant remporté la course aux armements hypersoniques. La Russie utilise ses missiles Kinzhal pour frapper l’Ukraine, tandis que ses véhicules à portée stratégique Avangard sont déployés depuis 2019 et les missiles de croisière anti-navires Zircon déployés depuis l’année dernière.

Les États-Unis considèrent la Chine comme le leader mondial de la technologie hypersonique, la Defense Intelligence Agency (DIA) étant particulièrement préoccupée par le missile balistique à moyenne portée DF-17 de Pékin. Le scientifique en chef de la DIA, Paul Freisthler, a affirmé en mars que la charge utile hypersonique de ce missile pourrait facilement « atteindre les forces militaires américaines dans le Pacifique occidental. »

La lutte pour la suprématie hypersonique n’est pas la première course aux armements dans laquelle l’Australie a été utilisée comme champ de tir. Le Royaume-Uni a effectué 12 essais d’armes nucléaires en Australie entre 1952 et 1958, et plus de deux douzaines de petites détonations de matières radioactives. Une majorité d’Australiens se sont opposés à ces tests, qui ont provoqué une vague de maladies et de décès parmi les communautés aborigènes voisines et les travailleurs du site, selon la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires.