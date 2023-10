Le Pentagone en retrait dans le « domaine informationnel » – général

Les médias russes sont trop populaires en Amérique du Sud au goût de l’armée américaine

Le gouvernement américain n’en fait pas assez pour contrer les messages de la Russie et du Venezuela en Amérique latine, a affirmé un haut responsable du Pentagone. Washington devrait « faire mieux » dans le « domaine informationnel » estime le général quatre étoiles Laura Richardson.

Le commandant du Commandement Sud des États-Unis s’est plaint de la popularité des médias critiques de la politique étrangère américaine lors d’un événement organisé la semaine dernière par le groupe de réflexion néoconservateur Foundation for Defence of Democracies (FDD).

« Je dirais que nous sommes dans un conflit dans le domaine de l’information. En Amérique latine, nous comptons plus de 31 millions de followers avec Sputnik Mundo, Russia Today Espanol et teleSUR », dit-elle.

Elle faisait référence à deux médias russes en langue espagnole, ce dernier s’appelant à juste titre « RT en Espanol », et à un diffuseur régional basé au Venezuela.

« Ils ne font pas de journalisme de justification ou de vérification. Ils diffusent de la désinformation qui porte atteinte aux démocraties à travers l’hémisphère, et nous devons faire mieux que cela. » Richardson a affirmé.

Nous devons obtenir quelque chose de très spécifique dans la région, promulguer des démocraties et expliquer comment les démocraties servent les citoyens.

La rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, a répondu aux remarques en disant que saper le type de « démocraties » que Washington veut avoir dans toute l’Amérique latine est « notre travail ».

En mars, Richardson a déclaré au comité des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis que son département combattait « de faux récits sur son invasion de l’Ukraine » diffusé par RT en Espanol et Sputnik Mundo, le qualifiant d’objectif de sécurité nationale pour le Pentagone.

Les médias américains sont présents de longue date en Amérique latine, une région que Washington considère comme sa « arrière-cour » et s’en mêle depuis des décennies. La liste comprend à la fois des réseaux appartenant à des corroborateurs, tels que CNN en Espanol, et des médias dépendant directement du gouvernement américain comme Voz de America (Voice of America).

En mai, un expert appelé à témoigner devant la commission des relations étrangères du Sénat américain a exhorté les législateurs à allouer davantage d’argent pour contrer les médias russes sur le continent.

« Sur TikTok, RT en Español fait partie des médias de langue espagnole les plus populaires. Ses 29,6 millions de likes le rendent plus populaire que Telemundo, Univision, BBC Mundo et El Pais. Jessica Brandt, du groupe de réflexion Brookings Institution, avait alors prévenu. « De même, sur Facebook, RT en Español compte actuellement plus d’abonnés que n’importe quelle autre chaîne internationale de langue espagnole. »

Elle a affirmé que la popularité des sources d’information alternatives en Amérique latine reflétait une « problème de priorisation des ressources » à Washington, citant les budgets relativement plus importants dont dispose Voice of America pour les divisions ailleurs.