Le Pentagone émet un avertissement après que les frappes aériennes turques menacent les troupes américaines en Syrie

Le Pentagone a exhorté la Turquie à renoncer à son projet d’envahir la Syrie car l’opération pourrait mettre en danger les troupes américaines dans le pays.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a présenté ses condoléances à son homologue turc, le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar, pour la mort dans l’attentat d’Istanbul survenu le mois dernier et qui a déclenché une action militaire en Syrie.

Mais Austin a souligné que les frappes aériennes – et l’invasion terrestre imminente de la Syrie – menacent directement la sécurité du personnel américain travaillant en Syrie.

“Le secrétaire Austin a appelé à la désescalade et a partagé la forte opposition du Département à une nouvelle opération militaire turque en Syrie”, selon une lecture de l’appel entre Austin et Akar.

LA TURQUIE SE PROCHE DE L’INVASION DU NORD DE LA SYRIE ALORS QUE LA MENACE DE TERRORISME D’ÉTAT ISLAMIQUE CROÎT

La Turquie a lancé une série de frappes aériennes dans le nord de la Syrie après l’attentat du 13 novembre qui a tué six personnes et blessé au moins 80 autres personnes.

Les autorités turques ont arrêté une femme arabe syrienne qu’elles ont liée aux milices kurdes, mais les milices ont nié toute implication.

Le président turc Tayyip Recep Erdogan a autorisé une réponse militaire en Syrie, appelée “Opération Sword-Claw”, qui visait à éliminer les Unités de défense du peuple (YPG) et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Un général kurde a déclaré à Fox News la semaine dernière que l’allié de l’OTAN, la Turquie, prévoyait de mener une invasion terrestre massive de la Syrie dans le but de cibler les mêmes groupes kurdes qui se sont associés à l’armée américaine dans sa campagne contre l’Etat islamique.

Des responsables militaires américains ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que l’opération pourrait finir par donner l’occasion à quelque 10 000 détenus de l’Etat islamique d’échapper à l’isolement.

Le général de brigade Patrick Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré mercredi : « Les récentes frappes aériennes en Syrie ont directement menacé la sécurité du personnel américain qui travaille en Syrie avec des partenaires locaux pour vaincre l’EI et maintenir la garde de plus de 10 000 détenus de l’EI.

Ryder a noté qu’une “désescalade immédiate est nécessaire pour maintenir l’accent sur la mission de défaite de l’ISIS et assurer la sûreté et la sécurité du personnel sur le terrain engagé dans la mission de défaite de l’ISIS”.

Un responsable militaire a déclaré que la Syrie présentait des conditions idéales pour que l’Etat islamique continue de grossir ses rangs et de retrouver son ancienne capacité opérationnelle : le chef du CENTCOM, le général Erik Kurilla, a visité le camp de réfugiés d’al-Hol en Syrie et a déclaré ISIS a cherché à exploiter les conditions dans le camp pour attirer de nouvelles recrues à sa cause.

« La mission des FDS visant à éliminer l’EIIS du camp se poursuit : il s’agit d’une opération critique de grande envergure qui rendra le camp plus sûr pour tous les résidents », a déclaré Kurilla après sa visite. “Nous avons déjà vu des membres de l’Etat islamique tenir des femmes et des filles enchaînées à l’intérieur du camp, torturer les habitants du camp et cherchant à répandre leur vilaine idéologie .”

Benjamin Weinthal de Fox News a contribué à ce rapport.