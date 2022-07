Le Pentagone élargit la portée de son unité de chasse aux OVNIS — RT World News

Les responsables américains de la défense ont renommé le groupe de phénomènes non identifiés et élargi sa mission au-delà de l’espace et de l’air

Après des décennies de silence ou de mépris public sur l’existence d’objets volants non identifiés (OVNI), le Pentagone renforce l’unité qui suit ces phénomènes et élargit sa mission pour inclure des objets qui se déplacent sous l’eau ou sur plusieurs supports.

Huit mois seulement après la création publique de son unité de suivi des ovnis, appelée Airborne Object Identification and Management Group, le département américain de la Défense (DOD) a donné au groupe un nouveau nom pour refléter sa compétence plus large : le All-domain Anomaly Resolution Office ( AARO). Cette décision, qui a été prise plus tôt ce mois-ci et annoncée mercredi, reflète une directive du Congrès visant à élargir les enquêtes militaires sur les objets en mouvement non identifiés qui pourraient constituer des menaces pour la sécurité.

Le DASS coordonnera les efforts à l’échelle du gouvernement fédéral pour “détecter, identifier et attribuer des objets d’intérêt” qui apparaissent autour des installations militaires et d’autres zones sensibles, a déclaré le Pentagone. Et si nécessaire, l’unité “atténuer et vaincre” menaces de sécurité. “Cela inclut les objets spatiaux anormaux, non identifiés, aéroportés, submergés et transmédium.”















Un objet transmédium est un objet qui peut fonctionner dans plusieurs environnements, comme un vaisseau spatial qui peut également voler dans l’atmosphère terrestre ou sous l’eau – ou les deux. L’AARO sera chargé d’essayer de retracer des objets non identifiés jusqu’à leurs sources – qu’ils soient extraterrestres ou un ennemi terrestre.

“Il est vital pour notre sécurité nationale et la sécurité de notre personnel militaire que nous restions conscients des objets anormaux dans tous les domaines”, Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité, a déclaré dans une note cette semaine. “Nous devons également suivre le rythme du développement et de l’utilisation de nouvelles technologies par nos adversaires.”

Ces dernières années, un nouvel acronyme a été créé pour remplacer le terme « OVNI » – Phénomènes aériens non identifiés (UAP) – dans l’espoir que la science, le milieu universitaire et les médias seraient plus ouverts à enquêter sur le sujet. Le mois dernier, la NASA s’est officiellement jointe à la chasse aux ovnis, commandant une étude scientifique pour démystifier le phénomène. L’agence spatiale américaine a spécifiquement souligné que, jusqu’à présent, il y a eu “aucune preuve que les PAN sont d’origine extraterrestre”, verser de l’eau froide sur la perspective de découvrir une technologie extraterrestre, mais a noté qu’un manque de données vérifiables “il est actuellement difficile de tirer des conclusions scientifiques sur la nature de tels événements.”















Le Pentagone a publié l’année dernière un rapport tant attendu sur les PAN, comme l’avait ordonné le Congrès, affirmant qu’il avait examiné les observations de 144 phénomènes aériens non identifiés depuis 2004. Les enquêteurs n’ont pu expliquer définitivement qu’un seul de ces objets, qui a été identifié comme un objet dégonflé. ballon. En mai dernier, lorsque le Congrès a tenu sa première audience sur les ovnis en plus de 50 ans, le Pentagone a déclaré qu’il avait près de 400 rapports de militaires faisant état de rencontres et d’observations mystérieuses.

L’AARO rendra compte à Moultrie et sera dirigé par Sean Kirkpatrick, qui était plus récemment scientifique en chef au centre de renseignement sur les missiles et l’espace de la Defense Intelligence Agency.