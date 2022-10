Le Pentagone effectue un test hypersonique

Le dernier lancement de fusée a été utilisé pour évaluer les matériaux pour les armes à grande vitesse encore en cours de développement

La marine et l’armée américaines ont effectué un test de composants et de matériaux d’armes hypersoniques, faisant avancer les efforts du Pentagone dans une course avec la Russie et la Chine pour développer des armes à grande vitesse capables d’échapper aux systèmes de défense modernes.

Lancement mercredi d’un soi-disant “sondage” Une fusée de la côte de Virginie a testé avec succès des équipements de communication et de navigation d’armes hypersoniques, ainsi que des matériaux capables de résister à la chaleur générée lors d’un voyage à Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son, a déclaré la Marine dans un communiqué. Une deuxième fusée-sonde sera lancée plus tard cette semaine pour terminer la dernière série de tests.

“Ces fusées contenaient des charges utiles expérimentales qui fournissaient des données sur les performances des matériaux et des systèmes dans un environnement hypersonique réaliste”, dit la Marine. De telles évaluations remplissent un “écart critique” entre les essais au sol et les essais en vol complets. “Les données recueillies lors de la dernière campagne de fusées-sondes permettront d’améliorer les capacités de combat de la marine et de l’armée afin d’assurer une domination continue sur le champ de bataille.”

Lire la suite La Russie détaille l’utilisation de missiles hypersoniques en Ukraine

Le Pentagone s’efforce d’atteindre une capacité de combat hypersonique d’ici le début ou le milieu des années 2020, craignant que les États-Unis ne prennent du retard sur la Russie et la Chine dans le développement de telles armes. La Russie, en fait, a déjà utilisé des missiles hypersoniques sur le champ de bataille – en Ukraine – la première fois qu’une telle technologie a été utilisée au combat. Les responsables du Pentagone ont affirmé en mai que les missiles n’avaient pas “des effets qui changent la donne.”

La marine et l’armée développent une conception de corps de glissement hypersonique partagée, qu’ils combineront avec des systèmes d’armes individuels conçus pour un lancement depuis la mer ou la terre. Leur premier test complet du système, effectué en juin, a échoué lorsqu’un “anomalie” s’est produit après l’allumage. Un test de prototype antérieur a échoué l’année dernière en raison d’une panne de rappel.

Les véhicules à glissement hypersonique sont transportés dans la haute atmosphère par des fusées, puis glissent vers leurs cibles à des vitesses de Mach 5 ou plus. Leur vitesse et leur maniabilité les rendent difficiles à intercepter avec les systèmes de défense actuels.

Lire la suite Un test de missile hypersonique américain échoue – Bloomberg

L’US Air Force développe un autre type d’arme hypersonique, qui utilise un système respiratoire “scramjet” moteur pour atteindre des vitesses élevées. Le soi-disant concept d’arme hypersonique à respiration aérienne (HAWC) aurait eu un test réussi en mars, lorsque le missile a été largué d’un B-52 Stratofortress au large de la côte ouest des États-Unis et a volé sur plus de 300 milles marins après l’allumage de son moteur scramjet et accéléré à des vitesses supérieures à Mach 5.