Le Pentagone a approuvé une demande d’hébergement de migrants mineurs détenus à la frontière dans deux bases militaires au Texas, alors que l’administration Joe Biden se démène pour faire face à une augmentation spectaculaire de l’immigration et des mineurs non accompagnés.

Le porte-parole de la défense, John Kirby, a annoncé cette décision dans un communiqué mercredi soir, notant que l’armée répondrait à une demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) à « Maison temporaire » jeunes migrants dans les installations militaires.

L’une des installations destinées à accueillir les migrants est un « Dortoir vacant » à la base aérienne de Lackland dans Joint Base San Antonio, a déclaré Kirby, tandis que l’autre est situé sur un « zone de terrain » sur Fort Bliss, tous deux au Texas.

« [The Department of Defense] permettra aux responsables du HHS d’accéder immédiatement à ces lieux pour commencer les actions initiales de préparation à l’accueil des enfants migrants non accompagnés dès que les préparatifs seront terminés, » le porte-parole a poursuivi, ajoutant que «HHS conservera la garde et la responsabilité du bien-être et du soutien de ces enfants à tout moment.»

Ce soutien sera entièrement remboursable et n’affectera pas négativement la formation militaire, les opérations, l’état de préparation ou d’autres exigences militaires, y compris l’état de préparation de la Garde nationale et de la Réserve.

Le HHS avait initialement demandé que 5000 enfants soient détenus à Fort Bliss et 300 autres à la base de Lackland, selon deux responsables américains cités par Reuters, mais il n’est pas clair si la demande a été pleinement acceptée.

Cette décision intervient alors que l’administration Biden est aux prises avec un afflux majeur d’immigration à la frontière sud, remplissant les installations de rétention à pleine capacité alors que quelque 500 enfants migrants non accompagnés se présentent chaque jour. Plus de 15 500 jeunes sont actuellement détenus aux États-Unis, répartis entre des installations de fortune des douanes et de la protection des frontières mal équipées pour les soins de longue durée et des abris plus importants.

Des photos des zones d’attente temporaires ont récemment franchi un blocus de l’information imposé par l’administration Biden – qui a interdit aux journalistes de visiter les installations ou d’accompagner les agents des frontières lors de « promenades en voiture » – montrant des conditions sombres et surpeuplées avec des dizaines de migrants obligés de dormir. le sol.

Alors que l’équipe de Biden a largement cherché à minimiser la flambée d’immigration, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a reconnu que les États-Unis sont sur la bonne voie pour voir une migration de 20 ans à la frontière sud.

Dans le but de faire face à la crise, le président a nommé la vice-présidente Kamala Harris pour superviser et mettre en œuvre « Une stratégie à long terme qui s’attaque aux causes profondes de la migration » plus tôt mercredi. Dans le cadre de l’une de ses premières tâches dans ce rôle, Mme Harris rencontrera des dirigeants du Mexique, d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras pour déterminer les moyens d’endiguer le flux d’immigration.

Interrogée mardi par un journaliste sur son intention de visiter la frontière, Harris a ri de la question, répondant « Pas aujourd’hui. » Biden lui-même aussi récemment signalé qu’il n’a pas l’intention de faire le voyage de sitôt.

