Le Pentagone divise un gros contrat de cloud computing entre 4 entreprises

Amazon, Google, Microsoft et Oracle n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 2021, le département a déclaré qu’il n’irait pas de l’avant avec le contrat Microsoft, car il “a été développé à un moment où les besoins du département étaient différents et notre conversation sur le cloud moins mature”.

Au lieu de cela, le Pentagone a déclaré qu’il solliciterait des offres auprès de plusieurs sociétés technologiques pour la capacité de cloud de combat conjoint. Alors que les études de marché ont indiqué que Microsoft et Amazon seraient les mieux placés pour répondre aux besoins, les responsables ont déclaré qu’ils contacteraient également IBM, Oracle et Google.

L’annonce de mercredi sur le contrat gouvernemental phare a été une grande victoire pour un plus large éventail d’entreprises technologiques. Le plus grand d’entre eux avait poussé de manière agressive pour le contrat JEDI antérieur, qui était considéré comme le moyen de transformer et de moderniser les systèmes de cloud computing de l’armée. Oracle faisait partie des entreprises qui ont fait pression pour que le Pentagone accorde des contrats de cloud computing et d’autres contrats gouvernementaux à plusieurs entreprises.