Le Pentagone dit qu’il surveille un ballon espion chinois repéré survolant les États-Unis

Le Pentagone a déclaré qu’il suivait un ballon espion chinois survolant les États-Unis, mais avait décidé de ne pas l’abattre pour des raisons de sécurité.

Des responsables de la Défense ont déclaré que le ballon était surveillé depuis quelques jours depuis son entrée dans l’espace aérien américain, volant à haute altitude. Il a été surveillé par plusieurs méthodes, y compris des avions habités, et a récemment été suivi en traversant le Montana, où les États-Unis possèdent certains de leurs missiles nucléaires basés sur des silos. Par mesure de précaution, les vols au départ de l’aéroport Billings Logan ont été suspendus mercredi.

“Le ballon voyage actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

«Des exemples de ce type d’activité de ballons ont déjà été observés au cours des dernières années. Une fois le ballon détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’il y avait “une grande confiance” dans le fait qu’il s’agissait de Chinois et que Joe Biden avait été informé de la situation. Le président a demandé des options militaires, mais il a été décidé qu’il y avait un trop grand risque que des débris blessent les personnes au sol s’ils devaient être abattus.

Un autre facteur dans la décision était que, bien qu’il survolait des sites nucléaires sensibles dans le Montana, il ne semblait pas recueillir de renseignements qui ne pouvaient pas être collectés à partir de satellites, il a donc été jugé peu avantageux pour les Chinois.

Les experts militaires affirment que l’utilisation de ballons à haute altitude devrait augmenter au cours des prochaines années. Ils sont beaucoup moins chers que les satellites espions, sont difficiles à repérer par radar et difficiles à abattre, persistant parfois pendant des jours après avoir été percés. Ils peuvent “diriger” en changeant d’altitude, en utilisant des ordinateurs pour calculer comment utiliser les vents allant dans différentes directions à différentes couches de l’atmosphère. En plus de la surveillance, ils pouvaient également transporter des bombes, en temps de conflit.

En 2019, l’armée américaine a utilisé jusqu’à 25 ballons expérimentaux à haute altitude alimentés par l’énergie solaire pour effectuer des tests de surveillance à grande échelle dans six États du Midwest. Les ballons étaient équipés de radars de haute technologie conçus pour suivre simultanément de nombreux véhicules individuels jour et nuit, par tous les temps, et étaient destinés à être utilisés pour surveiller le trafic de drogue et les menaces potentielles à la sécurité intérieure.