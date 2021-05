Le Pentagone dit qu’il suit les débris de fusées chinoises faisant une «  rentrée incontrôlée  » depuis l’orbite après le lancement de la station spatiale

Le 18e Escadron de contrôle spatial de l’US Space Force tracera la trajectoire de la fusée Long March 5B alors qu’elle rentrera dans l’atmosphère, a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone Mike Howard dans un communiqué, notant que sa trajectoire exacte ne sera pas connue avant plusieurs jours.

«Le Commandement spatial américain connaît et suit l’emplacement du Long March 5B chinois dans l’espace, mais son point d’entrée exact dans l’atmosphère terrestre ne peut être identifié que quelques heures après sa rentrée». dit-il, suggérant que cela pourrait arriver le 8 mai.

Dans l’intervalle, le porte-parole a déclaré que l’escadron fournirait des mises à jour quotidiennes sur la fusée et son emplacement via un site Web spécial.

L’engin a été mis en orbite à la fin du mois dernier, entamant un projet de 18 mois pour construire la toute première station spatiale chinoise. Le lancement réussi du 30 avril a mis le premier module de la station – baptisé Tianhe, ou «Harmonie des cieux» – en orbite terrestre basse, ensemble pour être rejoint par deux modules plus petits, Wentian («Quête des cieux») et Mengtian («Rêver des cieux»). Alors que l’étage de fusée de 22 tonnes s’est détaché du module Tianhe comme prévu, il a été incapable de manœuvrer dans une trajectoire de désorbitation sûre pour une rentrée contrôlée.

La trajectoire incertaine de la fusée a été signalée quelques heures après le lancement, bien que le Pentagone n’ait reconnu l’affaire que mardi, tout comme l’agence spatiale russe Roscosmos, qui a déclaré qu’elle suivait la fusée et s’attend à ce que l’engin revienne sur Terre vers le 8 mai. Le réseau de surveillance et de suivi de l’espace de l’UE mentionné il surveille la situation.

Alors qu’un certain nombre de médias d’entreprise aux États-Unis ont rapporté l’histoire d’un ton désastreux, Forbes et CNN mettant en garde contre un «Fusée chinoise incontrôlable», L’astrophysicien de l’Université Harvard, Jonathan McDowell, insiste sur le fait que l’engin n’est pas alarmant, disant à CNN qu’il n’épelle pas « La fin des jours. »

«Je ne pense pas que les gens devraient prendre des précautions. Le risque qu’il y ait des dommages ou que cela frappe quelqu’un est assez faible – non négligeable, cela pourrait arriver – mais le risque que cela vous frappe est incroyablement minime. Et donc je ne perdrais pas une seconde de sommeil à cause de cette menace personnelle. » il a dit.

Il y a des choses beaucoup plus importantes à craindre.

Ailleurs, McDowell a comparé la fusée chinoise à la première tentative de la NASA sur une station spatiale, le Skylab, qui est entré sur une orbite en décomposition et s’est effondré dans l’atmosphère en 1979 après que l’agence n’a pas été en mesure de corriger sa trajectoire de vol, répandant des débris dans l’océan Indien et certaines parties de l’Australie.

Pour résumer: celui-ci est plus grand que tout ce qui est récent, mais pas aussi grand que Skylab et ses semblables à l’époque. – Jonathan McDowell (@ planet4589) 3 mai 2021

Les réentrées incontrôlées ne sont pas tout à fait rares dans l’aviation spatiale, y compris à Pékin. Il y a presque exactement un an jour pour jour, un autre Long March 5B est entré dans l’atmosphère terrestre sans guide, tombant finalement dans l’océan Atlantique. Cependant, la grande taille des fusées chinoises les distingue des autres rentrées.

Une fois achevée, la nouvelle station spatiale chinoise ne deviendra que la deuxième actuellement en service, aux côtés de la Station spatiale internationale (ISS), un effort de collaboration des agences spatiales américaines, russes, japonaises, européennes et canadiennes. En avril, la Russie a annoncé qu’elle se retirerait de l’ISS en 2025 et se concentrerait plutôt sur son propre projet de nouvelle station spatiale, ROSS. Avant l’ISS, la Russie exploitait la toute première station spatiale modulaire, Mir, qui a été lancée en 1986 et a été déclassée en 2001, se séparant au-dessus du Pacifique Sud.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!