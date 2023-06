Le Pentagone dit qu’il paie pour l’Internet Starlink d’Elon Musk en Ukraine

Le ministère de la Défense a reconnu la décision mais a caché pratiquement tous les détails de l’accord, y compris combien il coûtera aux contribuables américains et quand le contrat a été signé. Les responsables américains de la défense ont précédemment estimé que le coût annuel de Starlink en Ukraine, dont Musk avait principalement fait don, serait de centaines de millions de dollars.

« Les communications par satellite constituent une couche vitale dans le réseau de communication global de l’Ukraine et le département passe des contrats avec Starlink pour des services de ce type », a déclaré le Pentagone dans un communiqué. « Cependant, pour des raisons de sécurité opérationnelle et en raison de la nature critique de ces systèmes, nous n’avons pas d’informations supplémentaires concernant des capacités, des contrats ou des partenaires spécifiques à fournir pour le moment. »

Bien que les termes de l’accord restent un mystère, il semblerait qu’il s’agisse d’une aubaine pour Musk, dont l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars l’année dernière a été jusqu’à présent un effondrement colossal. Fidelity a estimé dans un rapport publié plus tôt cette semaine que la société de médias sociaux pourrait avoir perdu les deux tiers de sa valeur.

Les responsables de SpaceX n’ont pas répondu à un e-mail demandant des commentaires sur le contrat, qui a été signalé pour la première fois par Bloomberg. Musk n’a pas répondu aux questions lorsqu’il a été contacté via Twitter.

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie au début de 2022, Starlink est devenu une bouée de sauvetage pour son gouvernement, ses forces armées et d’autres opérations essentielles telles que les hôpitaux. Musk, l’une des personnes les plus riches du monde, a fourni des milliers de terminaux Starlink, mais comme le conflit a duré, il s’est dit préoccupé par la technologie utilisée à des fins militaires.

« SpaceX ne demande pas de récupérer les dépenses passées, mais ne peut pas non plus financer indéfiniment le système existant * et * envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires dont l’utilisation des données est jusqu’à 100 fois supérieure à celle des ménages typiques », a alors écrit Musk, ajoutant : « Ce n’est pas raisonnable. ”