Le Pentagone dit que la vidéo divulguée montrant un objet sphérique mystérieux est authentique et fait l’objet d’une enquête par le «  groupe de travail sur les ovnis  » – RT USA News

Le 1er mai 2020, un briefing classifié a été généré sur la présence d’OVNI / UAP via l’Office of Naval Intelligence. J’ai pu obtenir des informations concernant ces briefings et d’autres briefings liés à l’UAP – ainsi que – des diapositives non classées et des images UAP capturées par l’armée intrigante. pic.twitter.com/F6V9h64Qfs

– Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) 8 avril 2021