Le Pentagone dit ne pas pouvoir confirmer les rapports sur les missiles frappant la Pologne — RT World News

La déclaration de l’armée américaine intervient alors que des informations font état d’une explosion meurtrière qui a tué au moins deux personnes à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine

L’armée américaine n’a pas de preuves pour confirmer les informations faisant état d’un prétendu missile perdu ayant tué deux personnes en Pologne, a déclaré mardi à la presse le porte-parole du Pentagone, le général de brigade de l’armée de l’air, Patrick Ryder.

Le ministère de la Défense ne peut “corroborer ces rapports,” Ryder a déclaré, ajoutant que les militaires étaient “rechercher cela plus loin” et promettant de fournir une mise à jour sur la situation lorsque les États-Unis auront plus d’informations sur l’incident.

