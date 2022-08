Le Pentagone distribue 1 milliard de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine

La dernière assistance militaire de Washington à Kiev marque son plus gros lot d’armes depuis le début de l’offensive russe en février

Le département américain de la Défense a annoncé son plus important programme d’aide militaire à Kiev depuis le début du conflit russo-ukrainien en février, prévoyant des livraisons d’armes supplémentaires d’un milliard de dollars à l’ancienne république soviétique.

Le dernier lot d’armes a été approuvé sous le soi-disant président Joe Biden « autorité de prélèvement », le 18e paquet de ce type pour l’Ukraine, a annoncé lundi le Pentagone. Il comprendra plus de munitions pour les lanceurs du système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) que les États-Unis ont précédemment envoyés en Ukraine, ainsi que 1 000 missiles antichars Javelin, des explosifs C-4, des mines antipersonnel Claymore et des dizaines de milliers de obus d’artillerie et anti-aériens.

Le Pentagone prévoit également de fournir 50 véhicules blindés de traitement médical, ainsi que davantage de palettes de fournitures et d’équipements médicaux. Biden a maintenant approuvé environ 9,8 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev depuis son entrée en fonction en janvier 2021, dont 9 milliards de dollars depuis que les chars russes ont traversé les frontières de l’Ukraine. Le Congrès a approuvé une nouvelle aide globale de 40 milliards de dollars à l’Ukraine en mai après avoir précédemment fourni 13,6 milliards de dollars.

Lire la suite CBS cède à la pression ukrainienne sur les révélations d’armes

“Pour répondre aux exigences en constante évolution de l’Ukraine sur le champ de bataille, les États-Unis continueront de travailler avec leurs alliés et partenaires pour fournir à l’Ukraine des capacités clés calibrées pour faire la différence”, a-t-il ajouté. dit le Pentagone. Le dernier paquet d’aide comprend les types d’armes “le peuple ukrainien utilise si efficacement pour défendre son pays.”

Les responsables ukrainiens ont vanté l’efficacité du système HIMARS fabriqué aux États-Unis, le qualifiant de “changeur de jeu” sur le champ de bataille. Cependant, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir détruit six des 16 lanceurs HIMARS que les États-Unis ont envoyés en Ukraine, ainsi que des stocks de munitions.

Selon un rapport d’enquête de CBS News publié jeudi, environ 30 % seulement des armes envoyées à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés ont atteint les lignes de front. Apporter des armes aux troupes implique de naviguer dans un réseau complexe de « seigneurs du pouvoir, oligarques [and] acteurs politiques », le média a cité le fondateur du groupe d’aide lituanien Jonas Ohman. Cependant, face à la pression du gouvernement ukrainien et de ses partisans, CBS s’est censurée dimanche, décidant d’annuler un documentaire qu’elle avait prévu de diffuser sur la question et révisant la version texte de son reportage.