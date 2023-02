Le Pentagone devrait envoyer plus de roquettes à longue portée à l’Ukraine

L’administration Biden devrait envoyer à l’Ukraine une nouvelle arme sophistiquée, la bombe de petit diamètre lancée au sol, dans le cadre d’un nouveau programme d’assistance à la sécurité de 2 milliards de dollars qui sera annoncé prochainement.

Les bombes intelligentes peuvent être tirées à partir de plusieurs lance-roquettes, y compris le système de fusée mobile fourni par les États-Unis connu sous le nom de HIMARS, qui est déjà utilisé sur le champ de bataille en Ukraine. Les bombes ont une portée de près de 95 milles, soit presque le double de la portée de l’ogive à plus longue portée actuelle de l’Ukraine.

Cette décision intervient au milieu de discussions croissantes à Kyiv selon lesquelles les forces russes se sont rassemblées dans l’est avant une attaque majeure visant à sortir de l’impasse militaire là-bas.

“La portée plus longue de la bombe planée GLSDB pourrait permettre à l’Ukraine d’atteindre des cibles qui étaient hors de portée et l’aider à poursuivre ses contre-attaques en perturbant la Russie plus loin derrière ses lignes”, selon Reuters, qui a été informé de l’accord.

Le programme d’aide comprendra également des équipements de soutien pour le système de défense aérienne Patriot et des armes antichars Javelin. Au moins une partie du financement proviendra d’un fonds connu sous le nom d’Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), qui permet au Pentagone de sécuriser les armes des sous-traitants de la défense plutôt que de puiser dans les stocks militaires.

Le GSLDB est fabriqué par Boeing et la société aérospatiale et de défense Saab AB. Bien qu’il aidera l’Ukraine à frapper des cibles russes auparavant hors de portée, l’accord ne répond pas à la demande de Kyiv concernant le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) à plus longue portée, qui peut atteindre des cibles à près de 200 milles.

L’administration Biden retient toujours l’expédition de l’ATACMS vers l’Ukraine, craignant que Kyiv ne les utilise pour atteindre des cibles à l’intérieur de la Russie.

Les responsables russes ont averti que l’envoi d’armes à plus longue portée en Ukraine ne ferait que prolonger la guerre.

La décision d’envoyer le GLSDB en Ukraine intervient peu de temps après que l’administration Biden a récemment fait volte-face sur l’expédition du char de combat principal M1 Abrams en Ukraine, acceptant de le faire car l’Allemagne a également autorisé l’expédition de ses plus nombreux chars Leopard 2.