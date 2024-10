Le Pentagone dévoile sa stratégie militaro-industrielle — RT World News

Le conflit russo-ukrainien a révélé « vulnérabilités » dans les chaînes d’approvisionnement mondiales qui nécessitent une action du complexe militaro-industriel occidental, a déclaré le ministère américain de la Défense.

Les industries des États-Unis et de leurs alliés ont eu du mal à répondre aux besoins de l’Ukraine en armes et en munitions et doivent « devenir plus agile et résilient » » a argumenté le Pentagone dans le plan de mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense nationale (NDIS), publié mardi.

« Ce plan de mise en œuvre offre à l’industrie, aux alliés mondiaux et aux partenaires une orientation claire sur les priorités du Ministère en matière de renforcement des capacités industrielles. » Laura Taylor-Kale, secrétaire adjointe chargée de la politique de base industrielle, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse.

Selon Bill LaPlante, sous-secrétaire à l’acquisition et au maintien en puissance, le plan de mise en œuvre vise à « servir de cadre directeur pour les décisions en matière de ressources et d’investissements dans les années à venir » depuis l’information sur les priorités budgétaires et la détermination de l’orientation des efforts de recherche et développement, jusqu’à la conduite des efforts du Pentagone « engagement avec l’industrie ».

Le plan décrit comment combler les déficits en produits chimiques d’importance cruciale, en pièces moulées et forgées, en microélectronique et en base industrielle nécessaire aux armes hypersoniques, avec un financement estimé à 393,4 millions de dollars en vertu de la Loi sur la production de défense.















« Il existe une réelle préoccupation concernant les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement » Taylor-Kale a déclaré, notant la présence de « sources contradictoires dans nos chaînes d’approvisionnement » et n’ayant parfois qu’une seule source de pièces.

Une autre partie du plan consiste à augmenter la production nationale d’obus d’artillerie de 155 mm à hauteur de plusieurs milliards de dollars et à demander à l’armée américaine de moderniser ses usines et ses dépôts de munitions.

Parmi les six initiatives clés décrites dans le plan figurent des investissements pour « à terre » les composants et matériaux les plus critiques, collaborer avec les industries des pays alliés, développer de nouvelles capacités en utilisant des « parcours flexibles » et moderniser les systèmes d’armes existants, comme la triade nucléaire. Une autre initiative protégerait la propriété intellectuelle américaine et préviendrait « investissement adverse ».

Le Pentagone espère que le plan NDIS éclairera la politique de Washington, quel que soit le président élu en novembre. L’armée a demandé 37,73 milliards de dollars pour mettre en œuvre cette stratégie, sur le budget de 849,8 milliards de dollars recherché pour l’exercice 2025. Plus de 75 % de ce financement a été réservé aux missiles et aux munitions, tandis qu’environ 4 milliards de dollars seraient destinés à la base industrielle sous-marine.

Une annexe classifiée au plan, comprenant plus de détails sur les vulnérabilités et les solutions proposées, est actuellement en cours d’élaboration et devrait être prête d’ici la fin de l’année, selon Taylor-Kale.

Les États-Unis et leurs alliés ont acheminé plus de 100 milliards de dollars d’armes, d’équipements et de munitions vers l’Ukraine depuis l’escalade du conflit avec la Russie en février 2022, tout en insistant sur le fait que cela ne les rend pas partie aux hostilités. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises contre le potentiel d’escalade que cela représente, tout en affirmant que les livraisons d’armes ne changeront pas l’issue du champ de bataille.