Le Pentagone dévoile les chiffres des suicides militaires — RT World News

La crise du suicide militaire américain ne montre aucun signe d’apaisement, car les soldats américains en service actif se sont suicidés à un rythme de plus d’un par jour au premier trimestre de cette année, en hausse de 25% par rapport au rythme de 2022, selon un nouveau rapport du Pentagone.

Les suicides en service actif sont passés à 94 au cours de la période janvier-mars contre 75 au même trimestre un an plus tôt, a déclaré le département américain de la Défense (DOD) dans son dernier rapport sur la tendance. Le total était le plus élevé pour une période de trois mois depuis le trimestre d’avril à juin 2021, quand il y avait 97 suicides militaires.

Le DOD est « pleinement engagé dans la prévention des suicides dans notre communauté militaire », a déclaré le Bureau de prévention du suicide de la Défense du Pentagone dans le rapport. « Chaque mort par suicide est une tragédie. »

Les suicides militaires ont fortement augmenté au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis la « guerre contre la terreur » commencé à la suite des attentats terroristes de septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Il y a eu près de 29 suicides pour 100 000 soldats en 2020, contre 17,5 dix ans plus tôt.















Les chiffres en service actif n’incluent pas les réservistes ou les anciens combattants. Près de 17 anciens soldats américains se tuent chaque jour, en moyenne, selon les données du gouvernement. Il y a eu 41 suicides de réservistes au cours du dernier trimestre, inchangé par rapport à l’année précédente.

Dans les rangs en service actif, les suicides parmi les troupes de l’armée américaine au cours du trimestre janvier-mars ont bondi de 32% par rapport à l’année précédente, à 49. Le Corps des Marines a donc une augmentation plus importante, avec un nombre de suicides en hausse de 75%, à 14.

Le Pentagone a cherché des moyens d’inverser la tendance – jusqu’à présent sans succès. Un comité consultatif du DOD a recommandé en février que l’armée américaine prenne des mesures telles que l’interdiction d’acheter des armes aux soldats de moins de 25 ans et l’imposition d’une période d’attente de sept jours sur les ventes de munitions.

Les suicides en service actif ont dépassé les 300 au cours de chacune des cinq dernières années, et le total du premier trimestre met l’armée sur le rythme pour se rapprocher de 400 décès de ce type en 2023.