Le Pentagone développe une IA de style Minority Report pour prédire l’avenir et voir «des jours à l’avance»

LE Pentagone a développé une intelligence artificielle de type Minority Report pour lui permettre de voir les menaces des jours à l’avance.

Les commandants militaires américains ont mené des expériences futuristes qui consistent à analyser les quantités massives de données recueillies par les satellites, les censeurs sous-marins et la cyberguerre.

L’armée américaine veut pouvoir voir dans l’avenir Crédit : US Air Force

L’expérience mondiale de dominance de l’information (GIDE) peut atteindre une « supériorité en matière de prise de décision » en recherchant des modèles dans ces données, disent les boffins du Pentagone.

Leurs expériences amènent l’IA dans le domaine de la science-fiction, comme le montre le film Minority Report, dans lequel une unité spéciale de la police est capable d’arrêter les meurtriers avant qu’ils ne commettent leurs crimes.

Le général Glen VanHerck a déclaré que la prise de décision basée sur l’IA pourrait permettre « la capacité de voir des jours à l’avance crée un espace de décision », rapporte Drive.

Il a expliqué que « l’espace de décision » me permet « en tant que commandant opérationnel de positionner potentiellement des forces pour créer des options de dissuasion pour fournir cela au secrétaire ou même au président ».

Tout en ne mentionnant pas directement la Russie et la Chine, il a déclaré que les travaux révolutionnaires de l’IA étaient axés sur les « deux concurrents pairs » des États-Unis.

Les données recueillies à travers le monde sont partagées sur un cloud et peuvent être traitées à la vitesse de l’éclair à l’aide de l’IA.

Cela permettrait aux forces américaines « d’aller plus loin et de se préparer à la défaite » de tout adversaire, a déclaré le général VanHerck.

« DÉTERMINER ET REFUSER »

Les commandants pourraient alors davantage « vers plus tôt, les actions de dissuasion et de refus bien en dehors d’un conflit » et permettront une prise de décision plus rapide et plus proactive.

En termes simples, l’intelligence artificielle (IA) est un domaine de l’informatique axé sur la création de machines intelligentes – qui pensent et fonctionnent comme des humains.

Il est considéré comme la nouvelle frontière de la capacité de combat et a été déployé par Israël lorsqu’il a déployé des essaims de drones pour attaquer les terroristes du Hamas tirant des missiles lors du récent conflit de Gaza.

Les drones israéliens n’avaient aucune contribution humaine, mais se connectaient plutôt à l’aide de l’IA pour rechercher leurs cibles.

Outre Israël, plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine, ont travaillé sur des essaims de drones IA.

La Chine a récemment révélé qu’elle développait un drone sous-marin top secret conçu pour suivre et détruire les sous-marins ennemis sans intervention humaine.

Le robot d’attaque sans pilote a été testé pour la première fois dans le détroit de Taiwan il y a une décennie, mais son existence n’a pas été rendue publique jusqu’à présent.

Lors des tests, il aurait été capable de détecter un sous-marin factice, d’identifier son origine et de le frapper avec une torpille.

On dit que l’engin repose entièrement sur l’intelligence artificielle et n’a besoin d’aucune instruction d’un opérateur.