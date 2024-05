Washington s’empresse d’envoyer davantage d’armes alors que la situation sur le champ de bataille de Kiev se détériore

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi 275 millions de dollars supplémentaires d’armements destinés à l’Ukraine, alors que Kiev perd du terrain dans la région de Kharkov et dans le Donbass alors que Moscou s’efforce de supprimer une zone tampon pour protéger ses régions frontalières.

Il s’agit du cinquième plan de financement complémentaire depuis que le président américain Joe Biden a signé un projet de loi de dépenses étrangères massif prévoyant plus de 60 milliards de dollars pour divers types d’aide militaire à Kiev, a déclaré le ministère de la Défense dans son communiqué de vendredi. communiqué de presse. Cette tranche d’armements américains fera partie du programme de Washington « Les efforts visant à aider l’Ukraine à repousser l’assaut russe près de Kharkov ont une valeur estimée à 275 millions de dollars », et servir celui de Kiev « les besoins les plus urgents sur le champ de bataille, tels que des roquettes de précision supplémentaires pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), des obus d’artillerie, des munitions lancées depuis l’air et des armes antichar », dit le communiqué.

En plus des roquettes HIMARS, il comprend des munitions d’artillerie, des mines et d’autres munitions. En outre, des véhicules tactiques, des blindés et des équipements de protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire ont été inclus.















Le programme d’armement américain intervient alors que Kiev subit des pressions sur plusieurs fronts avec l’avancée des troupes russes dans la région ukrainienne de Kharkov et dans la République populaire russe de Donetsk. Début mai, les forces de Moscou ont lancé une offensive dans le nord-est de l’Ukraine en direction de Kharkov, capturant plus d’une douzaine de colonies en cours de route.

L’objectif de l’opération est de créer une zone tampon entre le territoire contrôlé par Kiev et la région russe de Belgorod, dans le but de freiner les attaques ukrainiennes contre la population civile locale, a déclaré le président Vladimir Poutine.

Cette semaine, Moscou a libéré Andreevka et Klescheevka de la République populaire de Donetsk, pénétrant ainsi dans la ville de Chasov Yar, tenue par l’Ukraine, a rapporté le ministère russe de la Défense.















Le dernier paquet d’armements américain intervient dans un contexte de pression des sponsors de guerre de Kiev pour lever les prétendues restrictions sur l’utilisation d’armements fournis par l’Occident pour frapper. « reconnu internationalement » territoires russes.

Toutefois, selon Moscou, une telle rhétorique vise à entretenir l’illusion que l’Occident ne fait pas partie du conflit, alors qu’en réalité Kiev utilise les armes occidentales contre « infrastructures civiles et quartiers résidentiels » quotidiennement en dehors de la zone de conflit, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.