L’armée de l’air américaine a déployé des bombardiers lourds B-52 au Moyen-Orient dans un mouvement «défensif» pour «dissuader l’agression», a déclaré le Pentagone, alors que les responsables militaires exaltaient une «attaque potentielle» par des milices irakiennes soutenues par l’Iran.

Une paire de Stratofortresses B-52H a été envoyée sur un «Mission à court préavis et sans interruption» au-dessus du Moyen-Orient depuis leur base de Barksdale, en Louisiane, a annoncé jeudi le Commandement central américain, affirmant que le déploiement est « Conçu pour dissuader l’agression » aussi bien que «Intégrer rapidement» les avions de combat avec «Plusieurs partenaires régionaux.»

« Les adversaires potentiels doivent comprendre qu’aucune nation sur terre n’est plus prête et capable de déployer rapidement une puissance de combat supplémentaire face à une agression, » dit le commandant du CENTCOM, le général Frank McKenzie.

La mission du groupe de travail sur les bombardiers a réussi à mettre en valeur notre capacité de portée mondiale tout en aidant nos pilotes à se familiariser avec l’espace aérien de la région. Ce type de mission est inestimable car il a permis à nos équipages de s’intégrer de manière transparente aux ressources aériennes américaines et partenaires. https://t.co/PMPdkdKjnK – AFCENT AMÉRICAIN (@USAFCENT) 10 décembre 2020

Alors que CENTCOM a refusé de nommer quel adversaire il espérait « dissuader, » en plus de la zone exacte où les bombardiers opéreraient, le déploiement intervient au milieu des informations selon lesquelles des groupes armés en Irak préparent une attaque contre les forces américaines avec le soutien de Téhéran. Selon un responsable militaire cité par Politico, le Pentagone a vu «Indicateurs inquiétants de préparatifs d’attaques potentielles» par les milices. Le fonctionnaire n’a pas détaillé ce qui indiquait une attaque imminente, cependant, et a noté que le déploiement est « Pas offensant par nature. »

« Il n’y a pas de plan d’action ici, il y a un plan pour décrire une posture défensive forte qui donnerait une pause à un adversaire potentiel », ils ont dit.

Les inquiétudes renouvelées font également suite aux informations de la semaine dernière selon lesquelles Washington retirerait bientôt le personnel diplomatique de son ambassade à Bagdad, les responsables craignant que les groupes armés locaux cherchent à se venger de la frappe de drones américains qui a tué le commandant de la Force iranienne Qods Qassem Soleimani en janvier dernier .

Bien que le Pentagone ait déployé un arsenal de moyens aériens et navals dans la région l’année dernière alors que le président Donald Trump a intensifié un «Pression maximale» campagne sur Téhéran et averti à plusieurs reprises d’une attaque imminente, les derniers mois ont vu moins de déploiements. Cependant, avec l’assassinat d’un éminent scientifique nucléaire iranien le mois dernier, les tensions ont de nouveau augmenté, l’Iran alléguant l’implication des États-Unis et d’Israël dans le meurtre et jurant de se venger. Quelques heures après le meurtre, il a été signalé que le Pentagone envoyait un groupe de porte-avions – une unité navale lourdement armée comprenant des porte-avions et des destroyers à missiles guidés – dans le golfe Persique, bien qu’il ait maintenu que le déploiement n’était pas lié à l’assassinat.

