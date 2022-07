Le Pentagone dénonce les menaces militaires de la Chine alors que les tensions à Taiwan s’aggravent

Commentez cette histoire Commentaire

Un sénior Un responsable du Pentagone a mis en garde mardi contre un pic sans précédent de comportement “direct, agressif et dangereux” de la Chine contre les forces militaires américaines et partenaires dans le ciel au-dessus de la mer de Chine méridionale, prédisant que la tendance s’aggraverait probablement alors que Pékin s’efforce d’étendre sa domination régionale. Ely Ratner, secrétaire adjoint du ministère de la Défense pour les affaires de sécurité de l’Indo-Pacifique, a qualifié les rencontres de campagne de « coercition et de harcèlement » qui s’est considérablement intensifiée au cours des cinq dernières années. Il a accusé l’armée chinoise de diverses fautes, y compris les interceptions d’avions à une distance dangereusement proche et la libération d’objets dans les airs qui pourraient compromettre le moteur d’un avion.

La vague d’activités “ressemble à un modèle et à une politique”, a déclaré Ratner, “et pas seulement à une décision d’un pilote individuel”.

Les États-Unis vantent les progrès de la course aux armements hypersoniques avec la Chine et la Russie

Les remarques de Ratner, faites lors d’une conférence à Washington organisée par le Center for Strategic and International Studies, ont marqué la dernière d’une série de déclarations pointues de l’administration Biden soulignant l’érosion des relations américano-chinoises. Le mois dernier, s’exprimant lors du Shangri La Dialogue, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également averti que les mouvements de la Chine vers la domination régionale devenaient de plus en plus « coercitifs et agressifs ».

Un point central est le soutien matériel de Washington à Taïwan, y compris de son secteur de la défense, et le soupçon imminent que Pékin, enhardi par la tentative de conquête de l’Ukraine par la Russie, a l’intention d’agir militairement contre le gouvernement de Taipei.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Biden adopte une attitude agressive envers la Chine lors d’un voyage en Asie

La Chine, a déclaré Ratner, utilise “l’intimidation et la force militaires” dans le but de perturber le statu quo de la région. C’est marqué départ de la stratégie de longue date de Pékin consistant à sécuriser les actifs et l’influence par la coercition économique et diplomatique, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, la tendance a été observée principalement dans les airs, a déclaré Ratner, notant qu’il s’attend à ce que cela puisse changer.

“Nous n’avons pas encore vu de tendance similaire sur l’eau, mais je soupçonne que cela s’en vient”, a-t-il ajouté. Les États-Unis, a-t-il dit, n’ont pas l’intention de réduire la “liberté d’opérations de navigation”, dans lesquelles la marine navires transitent par les eaux internationales de la région. Il a qualifié les patrouilles de “critiques pour faire respecter l’ordre international fondé sur des règles”.

Ces derniers mois, le Canada et l’Australie ont tous deux accusé Pékin de manœuvres dangereuses pour intimider leurs pilotes lors de vols de routine. Les responsables américains n’ont pas divulgué beaucoup plus de détails pour étayer leurs affirmations, a reconnu Ratner, affirmant qu’il travaillait à déclassifier les données sur les récentes interceptions de la Chine afin d’illustrer la tendance de manière plus substantielle.

Certains à Washington voient un l’urgence croissante autour de la question, en particulier à la lumière des complexités qui sous-tendent les relations des États-Unis avec Taïwan.

L’approche de Washington est régie depuis 1979 par le Taiwan Relations Act, qui stipule en partie que la politique américaine est de fournir à Taiwan des armes défensives et de l’aider à maintenir sa capacité à résister à toute menace pour sa sécurité – sans s’engager expressément à venir à la défense de l’île. si la Chine devait attaquer. L’administration s’est efforcée de préserver cette ambiguïté stratégique, revenant sur les récentes déclarations du président Biden selon lesquelles les États-Unis réagiraient « militairement » si Pékin tentait de prendre le contrôle de l’île.

Les tensions ont grimpé ce mois-ci après que Pékin a menacé de conséquences si la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) poursuivait avec une visite à Taïwan en août, s’engageant à prendre des “mesures fortes” en réponse. Bien que des délégations de législateurs se rendent périodiquement à Taïwan, Pelosi serait le premier président de la Chambre à effectuer une telle visite depuis Newt Gingrich en 1997.

Biden a déclaré la semaine dernière que “l’armée pense que ce n’est pas une bonne idée pour le moment” que Pelosi se rende à Taïwan, craignant que Pékin ne profite de la visite VIP – en tant que conférencière, elle est troisième en ligne pour la présidence – pour déclencher un conflit plus large.

L’administration craint qu’un voyage de Pelosi à Taïwan ne déclenche une crise à travers le détroit

Cependant, Pelosi n’a pas semblé découragé et a reçu un soutien peu commun de la part des républicains, y compris le dernier secrétaire à la Défense confirmé par le Sénat de l’ancien président Donald Trump, qui lors d’une allocution mardi a minimisé la rhétorique de la Chine en réponse à la visite prévue de Pelosi et a averti qu’autoriser “un autre comté dicter où les responsables américains voyagent » créerait un mauvais précédent.

“Nous ne devons pas prendre trop au sérieux toutes ces déclarations et proclamations de Pékin”, a déclaré Mark T. Esper. « Pensons-nous honnêtement qu’ils vont déclencher une guerre ou faire quelque chose parce que le président de la Chambre se rend à Taipei ? … Si nous permettons à Pékin de commencer à dicter qui peut ou ne peut pas voyager, alors où cela s’arrêtera-t-il ?

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes mardi que Biden prévoyait de s’entretenir cette semaine avec le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants, a-t-il dit, discuteraient probablement de Taïwan, de l’Ukraine et de la manière dont les pays gèrent la concurrence économique.

Biden, a déclaré Kirby, “veut s’assurer que les lignes de communication avec le président Xi sur toutes les questions – qu’il s’agisse de questions sur lesquelles nous sommes d’accord ou de questions sur lesquelles nous avons des difficultés importantes – qu’ils puissent toujours prendre le téléphone et parler l’un à l’autre franchement et franchement.

Le Sénat vote pour faire avancer le projet de loi visant à subventionner les puces à semi-conducteurs fabriquées aux États-Unis

Anxiété sur quand et comment Pékin pourrait forcer une réunification fonctionnelle de Taïwan avec la Chine continentale contribue également à stimuler les initiatives visant à rendre les États-Unis moins dépendants des exportations de l’île.

Mardi, le Sénat a présenté un projet de loi qui consacrerait 52 milliards de dollars au subventionnement de la production de semi-conducteurs. Les États-Unis dépendent largement des exportations taïwanaises pour les puces qui font partie intégrante du fonctionnement des équipements électroniques et informatiques, et ont pris du retard par rapport à la Chine en matière d’investissement dans une industrie locale.

La législation devrait obtenir suffisamment de votes au Sénat et à la Chambre pour être promulguée.