Le Pentagone demande 715 milliards de dollars pour le budget de la Défense 2022

WASHINGTON – Le département de la Défense demande au Congrès 715 milliards de dollars dans son budget pour l’exercice 2022, soit une augmentation d’environ 10 milliards de dollars par rapport à ce qui a été alloué au Pentagone au cours de l’exercice 2021.

La Maison Blanche a publié vendredi les détails généraux de la proposition de budget du président Joe Biden pour l’exercice commençant le 1er octobre, qui vise un montant colossal de 753 milliards de dollars pour la défense nationale.

La part du budget du Pentagone, 715 milliards de dollars, financera des programmes d’armement et des priorités clés en matière de sécurité nationale, tandis qu’un montant supplémentaire de 38 milliards de dollars sera utilisé pour des programmes liés à la défense du ministère de l’Énergie et d’autres agences fédérales, portant le total des dépenses de défense à 753 milliards de dollars.

La hausse de près de 2% des dépenses de défense intervient alors que l’administration Biden retire la nation de la plus longue guerre de l’armée américaine et se détourne du Moyen-Orient pour faire face aux menaces émergentes de la Chine.

« Le département dans ce budget adopte une approche lucide envers Pékin et fournit les investissements pour donner la priorité à la Chine comme défi de rythme », a déclaré vendredi la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks. « La RPC est devenue de plus en plus compétitive dans la région indo-pacifique et dans le monde. Elle a la capacité économique, militaire et technologique de défier le système international et les intérêts américains en son sein », a-t-elle ajouté.

Le Pentagone demande 5,1 milliards de dollars pour son initiative de dissuasion dans le Pacifique pour faire face aux menaces posées par la Chine.

« Simultanément, nous devons faire face aux menaces avancées et persistantes émanant de la Russie, de l’Iran, de la Corée du Nord et d’autres facteurs non étatiques et transnationaux, y compris », a déclaré Hicks.

La proposition de budget du Pentagone comprend plus de 500 millions de dollars pour Covid-19 et la préparation à une pandémie ; l’investissement le plus important jamais réalisé pour la recherche, le développement et l’ingénierie avec 112 milliards de dollars ; et 617 millions de dollars pour lutter contre les changements climatiques, se préparer et s’y adapter.

Le Pentagone demande 10,4 milliards de dollars pour ses cyber-efforts, qui incluent la protection des réseaux du ministère de la Défense.

Le budget comprend également une augmentation de salaire de 2,7% pour les troupes et les employés civils du ministère de la Défense.

Voici une ventilation de certains des principaux programmes d’armes que le Pentagone souhaite ajouter à son arsenal.